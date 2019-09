Fantaexpo, il racconto dell’inaugurazione e della prima giornata.

Ha preso il via oggi, al Parco dell’Irno, l’ottava edizione di FantaExpo, il festival del fumetto, dell’animazione e della fantasia, in programma fino a domenica 8 settembre. Questa mattina il taglio del nastro alla presenza del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, e dell’assessore alle Politiche Sociali, Nino Savastano. Tantissimi i visitatori e appassionati del fantasy che hanno affollato i cancelli, stamani, in attesa dell’apertura ufficiale.

«Si preannuncia, anche quest’anno una bella edizione – ha dichiarato il primo cittadino, Vincenzo Napoli – FantaExpo è una manifestazione molto partecipata, che permette un confronto tra gli appassionati del genere». «La location che ospita l’evento è formidabile e molto suggestiva – ha concluso il sindaco -; questa kermesse è in grado di attirare non solo i giovani, si rivolge ad un target molto ampio e di conseguenza fa parte a pieno titolo dell’offerta turistica della nostra città».

«E’ una delle iniziative più belle proposte all’amministrazione comunale da un’associazione formata da giovani – ha affermato l’assessore Nino Savastano – FantaExpo rappresenta un luogo di aggregazione e crea momenti di confronto tra i ragazzi, che tra l’altro provengono da varie regioni». «I numeri delle passate edizioni dimostrano che c’è stata una crescita costante – ha continuato – e credo che ci siano tutti i presupposti per riuscire a stabilire un nuovo record di presenze» . «Tra l’altro quest’anno ad accompagnare l’evento c’è anche la Regione Campania – ha concluso l’assessore alle Politiche Sociali – e non poteva essere altrimenti, considerata l’importanza data ai giovani da parte di questa istituzione».

«Ci aspetta un festival molto più dinamico con tanti ospiti e tante novità – ha detto il presidente di FantaExpo, Angelo Recupito – ogni anno cerchiamo di arricchire la nostra offerta». «FantaExpo non è solo svago e intrattenimento, il nostro è un contenitore che propone vari momenti di confronto nei diversi settori».

Tanti gli appuntamenti del primo giorno di FantaExpo, quello, nella sala conferenze, con Marco Merrino, celebre youtuber e direttore artistico della kermesse, per illustrare ai visitatori il programma completo ed in particolare i vari incontri con i tanti protagonisti del mondo del web presenti all’evento. Rientra tra questi il confronto del pomeriggio con uno dei primi youtuber, che fa parte degli ospiti del festival: The Pruld, che attraverso l’animazione 3D, è riuscito a conquistare il popolo del web ed in particolare i giocatori della serie DarkSouls, ottenendo un successo internazionale.

Tra gli appuntamenti della prima giornata, anche l’incontro dal titolo “Il maresciallo Cupo, dalla narrativa ai fumetti”: Felice Gargia, autore dei noir ambientato a Salerno parla sul suo lavoro e si sofferma, assieme a Tommaso Vitiello e Chiara Pepe sull’adattamento a fumetti di un libro e dell’iter da affrontare per il passaggio da un medium all’altro.

Al Parco dell’Irno, inizia ad affollarsi anche lo spazio dedicato ai fumettisti ed ai disegnatori. Tra i primi ad arrivare al festival, Barbara Ciardo, affermata colorista che vanta collaborazioni con importanti case editrici (dalla Dc Comics, alla Warner Bros, passando per Marvel, Vertigo e Sergio Bonelli Editore) e che è rimasta molto colpita dal gran fermento di FantaExpo. «E’ molto bello – ha detto – vedere così tanti giovani appassionati al nostro mondo».

Walter Petrone, in arte Wallie, altro atteso ospite di giornata, è stato tra i protagonisti dell’area palco, con il suo “Lucina Blu Show – FantaExpo edition”. Il fumettista, classe ’95, nato ad Acerra, dopo la creazione sul suo alter ego (Wallie), su strisce web seguite da oltre 38mila persone, ha realizzato la sua prima graphic novel “Solo un altro giorno” con cui ha riscosso grande successo, conquistando pubblico e critica. Al FantaExpo ha provato a soddisfare tutte le curiosità dei suoi tantissimi fan.

Sempre nell’area palco, spazio, poi, alla musica, con i live di Wizzlie e Amedeo Preziosi. Quest’ultimo vanta due milioni di iscritti al proprio canale Youtube ed il suo secondo singolo, “Scusate per il disagio”, ha realizzato 25 milioni di views, diventando Disco D’Oro. E’ lui il protagonista del concerto d’apertura di FantaExpo 2019.