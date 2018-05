Evasione fiscale, GdF sequestra beni per 850.000€ ad un commercialista.

Il Gruppo della Guardia di Finanza di Salerno, su disposizione della Procura della

Repubblica di Salerno, ha eseguito un prowedimento di sequestro preventivo, diretto e per

equivalente, fino alla concorrenza di 850 mila euro, sulle disponibilità finanziarie e sugli

immobili intestati e/o, comunque, nella disponibilità di un ragioniere-commercialista, con

studio in Salerno, denunciato per i reati di “dichiarazione infedele”, “omessa dichiarazione”

e “sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte” previsti e puniti dagli artt. 4, 5 e 11

del Decreto legislativo n. 74 del 2000.

Le attività di polizia economico-finanziaria hanno fatto emergere come il professionista avesse omesso di dichiarare sia un notevole importo di reddito per le annualità dal 2013 al 2015, sia volumi cl”affari ai fini dell’l.V.A. per le annualità dal 2012 al 2015.

Nel corso della indagine è stato anche accertato che l”indagato, con la complicità di

suoi familiari ed al fine di evitare la procedura di riscossione coattiva del debito tributario

da parte dell`Amministrazione finanziaria, aveva posto in essere varie operazioni

economiche idonee a intestare fittiziamente il proprio patrimonio a soggetti compiacenti.

L°attività delle Fiamme Gialle si è conclusa con il sequestro di un immobile sito in

Salerno e di una notevole disponibilità finanziaria.