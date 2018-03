Evasione fiscale, GdF sequestra beni per 12 milioni di € ad una società di trasporti.

Su disposizione della Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza di Salernoha eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Salerno nei confronti di una società della provincia operante nel settore dei trasporti.

L’esecuzione della misura cautelare reale è giunta a conclusione di una verifica fiscale

eseguita dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno nei

confronti dell’impresa, all’esito della quale sono state riscontrate diverse irregolarità sia

amministrative sia penali.

Infatti è stata accertata l’inattendibìlità della contabilità, la presenza di fittizi crediti

d’imposta e contributivi utilizzati in compensazione per il pagamento di debiti erariali e

contributivi, nonché l”omesso versamento di imposte liquidate dallo stesso contribuente e non versate, per un evasione complessiva di imposta pari ad € 12.292.710,00.

Su richiesta di questa Procura della Repubblica, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno ha disposto l’adozione della misura cautelare reale a garanzia del

credito erariale con decreto di sequestro preventivo e per equivalente delle somme di denaro

della società e, fino al completo soddisfacimento della pretesa dell’Erario, delle disponibilità

finanziarie e dei beni dell’indagato, per tm valore corrispondente all”imposta evasa.