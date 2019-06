Erasmus+, incontro a Scala.

Saranno presenti anche i rappresentanti dell’che sta accompagnando l’amministrazione comunale in questo percorso in qualità di partner del progetto, e che porterà la sua lunga esperienza sui progetti Erasmus+ per illustrarne a pieno le potenzialità.

Con questo progetto (seguito dal vice sindaco Ivana Bottone), il Comune di Scala è stato premiato con il secondo miglior punteggio tra i Comuni italiani che hanno partecipato al bando promosso dall’Agenzia Nazionale per i Giovani.

“Live Sustainable, Live Outdoor” coinvolgerà giovani tra i 18 e 26 anni allo scopo di esplorare il concetto di sostenibilità ambientale, promuovendo il contatto con la natura e le attività all’aperto, condividendo stili di vita più salutari e impegnandosi in attività di volontariato a favore della natura.

Tutto questo in un ambiente che vuole promuovere l’interculturalismo e l’amicizia tra giovani di culture diverse che impareranno così a conoscersi e a raccontare se stessi e le loro culture.

Il progetto prevederà diverse attività come ad esempio una spedizione di 24 ore in montagna, l’osservazione delle stelle, la partecipazione in attività di volontariato a livello locale, la condivisione di giochi all’aperto tradizionali, lo scambio di buone pratiche sulla sostenibilità.