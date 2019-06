End Polio Now, concerto di beneficenza al Teatro Verdi a cura dei Rotary Club di Salerno.

Concerto di beneficenza in programma al teatro Verdi il prossimo 10 giugno, alle ore 20,30. I fondi raccolti saranno destinati alla eradicazione della poliomielite.

L’iniziativa è stata promossa con il patrocinio morale del Comune di Salerno e dai Club Rotary di Salerno, Salerno Est, Salerno Duomo, Salerno Nord dei Due Principati, Salerno Picentia in collaborazione con l’Associazione Culturale e Musicale “Baronissi Europa Festival”. Partner della manifestazione è la Banca Monte Pruno.

Al teatro Verdi si esibirà il prestigioso “Trio di Monaco” . Saranno eseguiti brani di Brahms, Cherubini, Chopin, Elgar, Liszt, Skrjabin, Rachmaninoff, Rossini, Saint Saëns.

Il Trio è formato da straordinari musicisti, pluripremiati in Concorsi Musicali Nazionali e Internazionali, che nel 1999 hanno vinto, da solisti, il Concorso Musicale Internazionale televisivo “ARD” di Monaco e da quel momento hanno deciso di esibirsi insieme: Alessio Allegrini (Corno Solista delle Orchestre: “S. Cecilia” di Roma, di Lugano, “Mozart” di Claudio Abbado, vincitore del “Prague Sprint Competition”); Francesco Manara (Primo Violino al Teatro “Alla Scala” di Milano, Vincitore del “Premio Paganini” di Genova, Docente all’Accademia della Scala); Oliver Kern (Vincitore del Concorso Pianistico Internazionale “Beethoven” di Vienna, Professore della Cattedra di Concertismo all’ “Hochschule” di Francoforte).

I componenti del “Trio di Monaco”, spesso impegnati in manifestazioni umanitarie, condividono l’esperienza del fare musica con finalità sociale. In proposito va sottolineato che Alessio Allegrini è Presidente del “Movimento Musicisti per gli Umani Diritti” e Direttore Artistico dell’Orchestra “Human Rights”. Oliver Kern, Francesco Manara e Alessio Allegrini sostengono l’Associazione “BaronissiEuropaFestival”, che promuove lo “sviluppo della realtà artistico-musicale del territorio campano e la diffusione della Musica come strumento di tutela dei diritti umani, sociali e civili, come mezzo di formazione della persona, come veicolo di conoscenza della cultura e dei valori europei”.

La mattina del 10 giugno, alle ore 11.30, sempre al teatro Verdi di Salerno, Alessio Allegrini e Oliver Kern saranno protagonisti del Concerto: “Incontro con i Grandi Interpreti della Musica d’Arte. Alla scoperta degli Ideali Umanistici che permeano la Cultura Musicale Italiana ed Europea”. L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Culturale e Musicale “BaronissiEuropaFestival” e dai suddetti cinque Rotary Club di Salerno. Il programma prevede brani di Cherubini, Chopin, Liszt, Skrjabin, Rachmaninoff, Rossini, presentati e analizzati nel proprio contesto storico e culturale, dalla Prof.ssa Serafina Sabatino, al fine di favorirne un ascolto consapevole. Al Concerto sono stati invitati a partecipare gli studenti del Conservatorio, del Liceo Musicale e degli Istituti Musicali di Salerno e Provincia.