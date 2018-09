Eboli, al via efficientamento delle scuole

Efficientamento delle scuole cittadine pronto a partire. In attesa che attraverso la Centrale Unica di Committenza (CUC) si definisca la gara per il profilo edilizio dell’intervento, la cui chiusura è già programmata per il prossimo 4 ottobre, il Comune di Eboli ha già definito le gare per la parte che riguarda l’installazione delle strumentazioni necessarie al risparmio energetico ed al rispetto dell’ambiente, il tutto nella massima sicurezza. Si tratta di progetti interamente redatti e presentati dall’amministrazione Cariello.

«Mettiamo in campo una grade azione di efficientamento – sottolinea il sindaco di Eboli, Massimo Cariello -, che ci consentirà di risparmiare sulle spese, di mantenere gli ambienti a temperature ideali e garantire igiene e vivibilità al popolo della scuola, garantendo tranquillità ad alunni, operatori e famiglie. Un obiettivo per il quale ringrazio l’Amministrazione, gli uffici e l’impegno del consigliere Mario Domini, attento alla tematica dell’efficientamento nelle scuole». Gli interventi riguarderanno la scuola Virgilio, a Santa Cecilia, e la scuola Pietro da Eboli, con due distinti progetti. In entrambe sono già state completate le gare per i lavori relativi agli impianti.

«La partita relativa a cappotto termico ed infissi sarà affidata dopo la gara che si concluderà il 4 ottobre – spiega il vicesindaco, Cosimo Pio Di Benedetto, che ha la delega ai lavori pubblici -. Ma i due lotti per gli interventi alla scuola Virgilio ed il lotto per la scuola Pietro da Eboli, su impianti e strumentazioni, sono pronti a partire. Nelle sue scuole, attraverso le procedure do acquisto MEPA, sono programmati i pannelli fotovoltaici per l’energia ed i meccanismi per garantire il riscaldamento dei locali, in modo da assicurare le migliori condizioni possibili per le attività didattiche».