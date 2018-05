Due giovani artisti di Mercato San Severino e Pellezzano continuano a raggiungere traguardi importanti nella danza.

“La danza è una poesia muta; la poesia è una danza parlata.”(Simonide poeta lirico greco antico) Infatti spesso, la musica e la danza riescono a toccare le corde dell’anima di tutti perché in se anche senza l’uso delle parole raccontano un pezzo importante della nostra storia come nel caso del tango. Questo tipo di danza, è un ballo popolare che significa incanto ed eleganza.

Ai suoi inizi però era molto differente, poiché era il ballo degli argentini poveri. Oggi invece si balla in tutti i paesi del mondo compresa l’Italia, dove due bravissimi artisti: Simone Ferrara di Mercato San Severino e Giusy Citro di Pellezzano si sono classificati al 1º posto nella categoria Tango Amatori Beginners, al 2º posto nella categoria Tango Amatori, e finalisti nella categoria Tango Open, nella finale del Campionato Metropolitano Tango Campania/Molise 2018 tenutasi al Salone Margherita di Napoli .

Questi due nostri eccellenti ballerini, hanno intrapreso gli studi del tango nell’ottobre 2015, prima separatamente per poi iniziare un percorso insieme sotto consiglio del maestro Adriano Mauriello. Altra cosa importante da non dimenticare, è che i risultati ottenuti dagli stessi, li porteranno alla partecipazione diretta per la categoria Beginners alla Finale Nazionale del Campionato Metropolitano di Tango 2018 e ad una ronda di spareggio per la categoria Amatori dal 3 Maggio a Palermo.

Infine, hanno dichiarato i ragazzi: “siamo felicissimi ed emozionati per aver partecipato ed aver conseguito questi risultati. Essere finalisti nazionali dopo nemmeno 3 anni di tango è una soddisfazione grandissima! Amiamo il tango e ballarlo ci emoziona.

Clementina Leone.