Droga, smantellata organizzazione dedita allo spaccio, Polizia arresta 45 persone.

Smantellata un’organizzazione criminale dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti, radicata su tutto il territorio di Salerno e provincia, con ramificazioni anche nell’hinterland napoletano.

L’operazione, tuttora in corso, è condotta dalla Squadra Mobile di Salerno su delega della Procura Distrettuale della Repubblica di Salerno.

L’attività di spaccio dell’organizzazione non si è fermata neanche durante il periodo del lockdown ed in presenza delle misure di contenimento adottate per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del covid.

La Squadra Mobile di Salerno sta eseguendo una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Salerno, nei confronti di 45 indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. (ANSA).