Droga, operazione GdF, sequestrati hashish e marijuana e segnalate 4 persone.

I Baschi Verdi del Gruppo Guardia di Finanza di Salerno hanno intensificato le ordinarie operazioni di controllo del territorio nell’area metropolitana del capoluogo provinciale.

Il primo soggetto identificato dai Finanzieri, un cittadino nato in Egitto e residente a Polla (SA), è stato trovato in possesso di 0,7 grammi di “marijuana” sul Lungomare Trieste.

Altri due soggetti, entrambi salernitani, sono stati sorpresi in Via Limongelli in possesso rispettivamente di 1,2 e 3,7 grammi di “hashish”. Infine, nei pressi del “Parco Mercatello”, un ultimo soggetto salernitano è stato segnalato per il possesso di 4,7 grammi di “hashish”.

La droga è stata sequestrata e i soggetti sono stati segnalati alla Prefettura di Salerno per uso illecito di sostanze stupefacenti.