Doppio sold out per Laura pausini al Pala Sele di Eboli martedì 25 e mercoledì 26.

La cantante italiana più amata nel mondo torna a espugnare il PalaSele: doppio sold out domani sera e mercoledì 26 settembre per Laura Pausini in scena a Eboli (unica tappa in Campania) con il suo FATTI SENTIRE – WORLDWIDE TOUR 2018. Riparte alla grande, con i due imperdibili concerti dell’artista, la straordinaria stagione live a cura di Anni 60 produzioni.

Il tour segue la release mondiale di FATTI SENTIRE, l’ultimo album di inediti di Laura pubblicato in tutto il mondo per Atlantic/Warner Music entrato nella top ten degli album più venduti nel mondo e che ha appena conquistato la doppia nomination ai Latin Grammy Awards 2018 (come “Best Traditional Pop Vocal Album” e “Producer of the Year” per Julio Reyes Copello). Sul palco insieme a Laura una band di sette musicisti e cinque coristi. Alle chitarre Paolo Carta, direttore musicale dello show, con Nicola Oliva; al pianoforte Fabio Coppini; alle percussioni Ernesto Lopez; alla batteria Carlos Hercules; alle tastiere Andrea Rongioletti; al basso Roberto Gallinelli. Ai cori, cinque voci straordinarie accompagneranno quella di Laura: Gianluigi Fazio, Monica Hill, Roberta Granà, David Blank e Claudia D’Ulisse, già sul palco di Pausini Stadi 2016. Con il “Fatti Sentire World Tour”, inoltre, Laura (che è Goodwill Ambassador per il World Food Programme) ha deciso di dare spazio ad alcuni giovani artisti che stima ospitandoli sul suo palco ad aprire i concerti. Per gli opening act di Eboli (ore 20 circa) toccherà il 25 settembre a FEDERICA CARTA e il 26 settembre a TONY MAIELLO.

Tutte le info sul tour su www.fepgroup.it. Media partner è RTL 102.5. Volvo Official Car. Alitalia è official carrier del World Tour. Jack & Jones è fornitore ufficiale delle divise del tour. La data al PalaSele è a cura di Anni 60 produzioni. I cancelli saranno aperti per l’ingresso generale del pubblico dalle ore 19, lo show avrà inizio alle ore 21.

IL CALENDARIO LIVE DEL PALASELE Dopo i due show di Laura Pausini, lo straordinario calendario live del PalaSele di Eboli proseguirà con un altro imperdibile doppio appuntamento, il 10 novembre e 11 novembre: Claudio Baglioni con AL CENTRO TOUR. A seguire, il 5 dicembre arriva il Cremonini Live 2018 e il 13 dicembre l’AMORE CHE TORNI TOUR INDOOR 2018 dei negramaro. Già annunciato anche il primo show del 2019: l’ESSERE QUI Tour di Emma attesa il 18 febbraio. Per tutti le prevendite sono già attive. Per informazioni: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.