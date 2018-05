Dolci al cucchiaio: show-cooking e degustazioni gratuite con Michela Festa sabato 12 allo Scavolini Store.

FoodAddiction in Store è il tour di eventi dedicati alle bontà gastronomiche del Bel Paese, organizzato da iFood, Dissapore e BBQ4All in collaborazione con Scavolini, che quest’anno spalanca le porte dei suoi showroom a tutti gli amanti della buona cucina. Didattica, laboratori, degustazioni e show-cooking: ogni evento è un’esperienza culinaria raffinata, perfezionata dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo, per conoscere e apprendere tutti i segreti della cucina italiana.

L’appuntamento

Il tour gastronomico che sta attraversando lo stivale arriva in Campania. L’appuntamento gratuito e aperto al pubblico è in programma sabato 12 maggio a partire dalle 18:30 presso lo Scavolini Store Salerno. Protagoniste dell’evento sono la blogger di iFood Michela Festa e la sua passione per i dolci. Durante lo show-cooking Michela coinvolgerà il pubblico nella creazione di uno sfizioso dessert al cucchiaio al gusto di cioccolato bianco e fragole. A fine evento una degustazione saprà soddisfare le voglie dei più golosi.

L’ospite speciale

Michela è appassionata di pasticceria e torte decorate sin da piccola, quando aiutava in cucina sua mamma e sua nonna. Da lì l’amore per i ricettari di famiglia, con cui creava veri e propri libri personalizzati di ricette ed esperimenti culinari. La passione per la cucina si unisce a quella per l’arte, la pittura e il disegno. Così già a 12 anni inizia a creare torte personalizzate per compleanni utilizzando la panna colorata e la sac a poche. A Londra si avvicina per la prima volta al Cake Design nelle vetrine delle bakery del centro città. Da allora è stato amore a prima vista fino a quando, con l’arrivo del Cake Design in Italia, nel 2010, decide di sperimentare e creare le sue prime torte in pasta di zucchero. L’anno successivo apre il blog Le Torte di Michy dedicato a ricette dolci e alle torte decorate, agli eventi e alle manifestazioni di food e Cake Design.

Il tema e la ricetta

I dessert a freddo che non necessitano di cottura rappresentano la soluzione ideale per soddisfare la voglia di dolce, soprattutto in vista del caldo estivo, quando non si ha più voglia di mettersi ai fornelli. Per questo la blogger Michela Festa proporrà al pubblico varie ricette veloci, facili da preparare e dal gusto fresco e delicato, ottime per il fine pasto. Una base di crumble croccante al limone arricchita da una crema al cioccolato bianco e mascarpone; il tutto coperto da una salsa alle fragole. Un dolce monoporzione invitante e capace di mettere d’accordo tutti i commensali.

La location

Lo Scavolini Store Salerno – situato in via Settimio Mobilio 156 nei pressi del centro cittadino – è uno showroom monomarca con un’esposizione di 280mq dedicati alle ultime novità delle collezioni per cucina, living e bagno, tra cui Carattere, Qi, Favilla, Motus, Diesel Social Kitchen, Sax per l’arredo della zona giorno e i modelli Aquo, Idro, Lagu e Rivo per l’arredo bagno. Lo showroom salernitano è un punto di riferimento per tutti gli amanti del design, nato dalla consolidata esperienza nel settore della famiglia Montella, da anni al fianco di Scavolini.

La mappa del tour

https://www.foodaddiction.it/public/mappa/index.php

Scavolini

Scavolini nasce a Pesaro nel 1961 grazie all’intraprendenza dei fratelli Valter ed Elvino Scavolini e in pochi anni si trasforma da piccola azienda per la produzione artigianale di cucine in una delle più importanti realtà industriali italiane. Nel 1984 Scavolini conquista la leadership del settore in Italia, che tutt’ora detiene.

In poco tempo, ha raggiunto dimensioni considerevoli e oggi dispone di un insediamento industriale che, a livello di Gruppo, raggiunge i 240.000 mq (di cui 110.000 coperti) dove lavorano oltre 660 dipendenti. Il risultato dell’impegno aziendale è dimostrato dal fatturato di Gruppo, che ha raggiunto nel 2017 i 215 milioni di euro. Inoltre, l’indotto costituito dai fornitori di parti componibili, che negli anni è cresciuto attorno all’Azienda, è oggi una realtà importante per il territorio locale.

Dissapore – Niente di sacro tranne il cibo

Oggi in Italia Dissapore.com è tra le voci del web più autorevoli nel mondo dell’informazione gastronomica, letto e navigato sia dai professionisti del settore alimentare e che dai “gastrofissati”, sempre più numerosi in Italia. Ha rivoluzionato il modo di scrivere di cibo, andando oltre le apparenze, smitizzando i luoghi comuni, con il vantaggio di rimanere indipendenti. Con 19 milioni di visite annue, 31 milioni di pagine visite e 1 milione e mezzo di letture al mese, Dissapore.com è un potente web influencer, con un intuito eccellente nel riconoscere i fenomeni emergenti o le tendenze e le abitudini in grado di affermarsi. Con l’ingresso in società dell’editore NetAddiction, Dissapore.com intraprende una nuova sfida, confermando l’attitudine al cambiamento e all’innovazione nel modo di raccontare il cibo: più notizie quotidiane, liste approfondimenti e inchieste in un flusso continuo di articoli, immagini e video vivacizzato da un mix di approfondimenti, scandali, intrattenimento e ironia supportato da un investimento corposo in comunicazione sui social media.