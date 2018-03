Disarmiamo l’Ignoranza – AnimArte, inaugurazione della Mostra venerdì 6 aprile a Palazzo Fruscione.

Artisti vestiti di soli giornali in cammino su uno strato di libri, per disarmare l’ignoranza. Prevista un’inaugurazione choc per la Mostra “Disarmiamo l’Ignoranza – AnimArte” a Palazzo Fruscione il 6 aprile prossimo.

La mostra Disarmiamo l’Ignoranza – AnimArte, patrocinata dal Comune di Salerno, organizzata dall’Associazione MARIC (Movimento Artistico per il Recupero delle Identità Culturali) ed in esposizione a Salerno a Palazzo Fruscione, sarà inaugurata il 6 aprile alle ore 18, con una provocatoria performance. Gli artisti, guidati dal Fondatore e Presidente del Maric, Vincenzo Vavuso, arriveranno dall’adiacente via Mercanti al vicolo Adelberga, sede dell’esposizione, camminando su uno strato di libri e vestiti di soli giornali. La Mostra sarà presentata dal critico d’arte Rosario Pinto.

Porteranno il saluto istituzionale rappresentanti del Comune e la dottoressa Mariarosaria Vitiello, consigliere politico del Presidente della Provincia di Salerno per le politiche Culturali Educative e Scolastiche.

La Mostra prevede anche una sezione poetico-letterarie. Nel corso dell’esposizione, sono previste numerose performance di natura artistica, letteraria, musicale e gastronomica.

Una sezione sarà dedicata al paese di Accumoli, distrutto dal sisma dell’agosto 2016, a beneficio del quale, il Maric ha lanciato quindici mesi fa una raccolta di fondi per una Casa della Cultura inserita nell’opera di ricostruzione. Raccolta oramai vicina all’ultimo sforzo per il traguardo finale.

a cura di Movimento Maric

Artisti

Valentino Annunziata, Emanuele Biagioni, Gaetano Clemente, Gabriella Corrente, Rosalia Cozza, Teresa D’Amico, Giuseppe De Michele, Lucia De Santis, Rosanna Di Marino, Andrea Dubbini, Claudio Fezza, Mario Formica, Alfonso Gargano, Gerardo Iorio, Stefania Maffei, Anna Morra, Giorgio Eros Morandini, Annamaria Panariello, Gaetano Patalano, Franco Porcasi, Maria Raffaele, Marina Romiti, Piero Sani, Grazia Taliani, Vincenzo Vavuso, Angela Vigorito, Franco Bruno Vitolo.

Palazzo Fruscione

Vicolo Aldeberga

Salerno

6 – 15 aprile 2018

ingresso libero

orario: 10–13 16-20 tutti i giorni compresi festivi e prefestivi

opening 6 aprile ore 18:00

Movimento MARIC

web: http://www.movimentomaric.it/

email: info@movimentomaric.it

segreteria 347 2236015

Il MARIC (Movimento Artistico Recupero Identità Culturali) è un movimento artistico nato a Salerno nel luglio 2016. Le opere e i documenti, le iniziative del Movimento hanno come filo comune la polemica contro l’Indifferenza.

L’immagine simbolica del Movimento è la chiave, intesa come strumento simbolico per aprire le porte di un mondo rigenerato e chiuderle a quella congerie di distorsioni etiche e culturali che lo stanno soffocando.

Tra le priorità e iniziative più importanti c’è la raccolta fondi per la costruzione della Casa della Cultura ad Accumoli, Paese che è stato distrutto dall’ultimo terremoto.