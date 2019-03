Di Pizza, la pizza secondo Salerno, primo appuntamento lunedì 1 aprile a Pontecagnano.

Lunedì 1 Aprile 2019, dalle ore 19:00,

presso la pizzeria I Borboni

in Via Amerigo Vespucci

84098 Pontecagnano, Faiano

DI PIZZA è il nuovo evento itinerante che persegue lo scopo di fotografare lo stato delle pizzerie in diverse province d’Italia, di conoscere i pizzaioli e il loro prodotto e di dare visibilità a realtà imprenditoriali di grande valore, stimolando il networking.

Ogni tappa sarà un evento esclusivo, una vera e propria serata di gala in cui le pizzerie più rappresentative del territorio, I MAGNIFICI 7, avranno modo di incontrarsi, stringere sinergie e raccontare il proprio prodotto…insieme ad altre 7 alternative di qualità che saranno presenti.

DI PIZZA non vuole creare nessuna classifica specifica, bensì raccontare la vera pizza nella declinazione napoletana e non. E’ una sorta di tavola rotonda e food performance con un intervento (intervista) di circa 10 minuti per ciascun artigiano pizzaiolo coinvolto con ulteriori 10 minuti dedicati a servire la pizza preparata in brigata.

L’evento è riservato ad operatori del settore, giornalisti, influencer/food blogger, e fan della community Garage Pizza e Dissapore.

DI PIZZA è il nuovo evento itinerante che persegue lo scopo di fotografare lo stato delle pizzerie in diverse province d’Italia, di conoscere i pizzaioli e il loro prodotto e di dare visibilità a realtà imprenditoriali di grande valore, stimolando il networking.

Ogni tappa sarà un evento esclusivo, una vera e propria serata di gala in cui le pizzerie più rappresentative del territorio, I MAGNIFICI 7, avranno modo di incontrarsi, stringere sinergie e raccontare il proprio prodotto…insieme ad altre 7 alternative di qualità che saranno presenti.

DI PIZZA non vuole creare nessuna classifica specifica, bensì raccontare la vera pizza nella declinazione napoletana e non. E’ una sorta di tavola rotonda e food performance con un intervento (intervista) di circa 10 minuti per ciascun artigiano pizzaiolo coinvolto con ulteriori 10 minuti dedicati a servire la pizza preparata in brigata.

L’evento è riservato ad operatori del settore, giornalisti, influencer/food blogger, e fan della community Garage Pizza e Dissapore.

I partner che ci accompagneranno per tutto il 2019 in questo nuovo format itinerante: Molino Denti Fior D’Agerola Solania Pomodori Balabiott Vini Salvatore Martusciello