Dadini, la Costiera Amalfitana in un gioiello.

La Croce di Amalfi, emblema dell’antica Repubblica Marinara, diventa un gioiello DADINI in esclusiva per la Costiera Amalfitana. Il lancio della Croce di Amalfi DADINI, ideata dalla designer salernitana Alessandra Sessa, è previsto per sabato 22 giugno, dalle ore 18 alle 21, presso “Angelo Fusco Gioielli”, gioielleria storica situata in piazza Spirito Santo 4 ad Amalfi, alla presenza delle autorità civili e dei rappresentanti delle associazioni di categoria di settore.

DADINI è un gioiello, una maiolica tridimensionale, con i colori della Costiera Amalfitana. È il bianco delle case, il blu del mare, il giallo dei limoni.

L’idea nasce dalla voglia di mantenere salde le tradizioni artigiane, conservare l’intreccio che lega manualità e materiali per poter ottenere un gioiello unico e pensato con amore: l’amore per la propria terra e le proprie origini, per rendere omaggio alla maiolica vietrese.

Sono nati così i “DADINI”, gioielli di porcellana lavorati a mano, con decori e colori tipici, personalizzabili anche con motivi in oro o in platino. Ognuno è una miniatura in 3D che va a comporre creazioni di alta gamma a misura delle proprie emozioni, presente attualmente sia online che nelle gioiellerie.

#DadiniseiTu è il claim del giovane brand campano che intende raccontare storie, che racchiude ricordi e momenti significativi della vita.

È un viaggio attraverso l’Amalfi Coast, che ripercorre gli scorci più belli, le architetture, le vecchie torri, le ceramiche, il mare che fa da cornice, declinandosi nei colori delle maioliche e nelle tipicità di ogni paesino della costiera, tra Amalfi, Ravello, Positano, Conca dei Marini, Cetara, Praiano, Atrani e Vietri sul Mare (Clicca qui per il video Amalfi Coast Collection), ad ognuno dei quali è dedicato un Dadini.

“Che cos’è DADINI? È un gioiello in maiolica digitale – spiega Alessandra Sessa – Ogni DADINI ha un significato, così come ogni collezione. La prima che abbiamo realizzato si ispira alla Costiera Amalfitana, perché siamo un prodotto campano nato in Campania. Il nostro mood è Amalfi Coast e per questo abbiamo deciso di omaggiare la Croce di Amalfi per l’identità e per la sua forte connotazione nell’immaginario collettivo. Sono orgogliosa che Dadini ne racconti la storia ed è per questo che sarà in vendita in esclusiva nelle gioiellerie di Amalfi”.

DADINI è valorizzazione delle tradizioni e del prodotto artigianale fatto a mano, in una visione innovativa che stravolge e capovolge le strategie di mercato, in un processo inverso che si muove dall’online alla vendita in gioielleria. Un’idea partita nel dicembre del 2016 prima sul portale Dadini.com, dove ha riscosso immediatamente un grande successo, apprezzata in tutto il mondo fino ad essere contattata da Amazon ad appena 3 mesi dal lancio del brand. Dopo la prima fase di sperimentazione dello shop online per comprendere la risposta del pubblico, ad ottobre del 2018 DADINI arriva nelle gioiellerie e ad oggi, dopo solo 6 mesi, è presente in 15 store della Campania, con la previsione di arrivare ad almeno 50 entro dicembre 2019, allargandosi ed espandendosi in tutta Italia.

Un’ispirazione nata durante un viaggio in treno Milano-Salerno, accompagnato dalla lettura di un libro sull’impresa possibile. “Quel giorno ero felice di tornare a Salerno, nella mia città, da dove mancavo da tanto – racconta Alessandra, master in Design del gioiello al Politecnico di Milano ed in seguito impegnata in varie aziende del settore, dalla progettazione all’immissione sul mercato – Sentivo di dover fare qualcosa che parlasse di me e della mia terra per valorizzarla. Far evolvere qualcosa di molto conosciuto, ma rimasto statico. Quindi ho pensato alla ceramica, alla mattonella, ai decori: tutto molto bello, ma io avevo voglia di trasformarli. Così la maiolica diventa 3D e nasce Dadini”.

Nascono i primi bracciali, perché DADINI è un gioiello sia maschile che femminile, che porta con sé la propria esperienza, che racconta istanti. La finestra con oro giallo e platino su porcellana indica l’affaccio sul futuro, la prospettiva. C’è la special edition Dadini Love con metà cuore perché l’altra metà la indossa la persona amata, o il Mom dedicato alle mamme o a chi è in attesa di diventarlo. Per chi ama i colori brillanti c’è la linea Colors, mentre per chi preferisce qualcosa di più ricercato, i Dadini in porcellana impreziositi in oro.

Ogni storia ha il Suo Colore! Dadini sei Tu! Racconta la tua con DADINI!

www.dadini.com