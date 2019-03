Da Picentia ai Picentini. Nuovi percorsi per l’Ecomuseo dei Picentini, presentazione giovedì 14 al Museo di Pontecagnano.

Giovedì 14 marzo alle ore 11,00 si terrà presso il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano in via Lucania la Conferenza Stampa di presentazione dell’evento “Da Picentia ai Picentini. Nuovi percorsi per l’Ecomuseo dei Picentini”.

La manifestazione è organizzata in occasione della terza edizione della Giornata Nazionale del Paesaggio, indetta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con l’obiettivo di richiamare il paesaggio quale valore identitario del Paese da trasmettere alle giovani generazioni per un uso consapevole del territorio e uno sviluppo sostenibile.

L’evento, promosso dal Museo di Pontecagnano in collaborazione con Legambiente Campania, Enti locali e Associazioni culturali e ambientaliste del territorio, si pone in continuità con le iniziative intraprese nelle scorse edizioni finalizzate alla costituzione dell’Ecomuseo dei Picentini. Ampliando il campo d’azione vengono proposti quest’anno nuovi itinerari che valorizzano luoghi significativi del territorio dal punto di vista paesaggistico e culturale.

I dettagli dell’iniziativa saranno illustrati nel corso della Conferenza Stampa, a cui parteciperanno:

Gina Tomay, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano

Michele Buonomo, Segreteria Nazionale Legambiente

Giuseppe Lanzara, sindaco di Pontecagnano Faiano

Michele Volzone, sindaco di Olevano sul Tusciano

Martino D’Onofrio, sindaco di Montecorvino Rovella

Mauro Passerotti, Commissario Prefettizio di Montecorvino Pugliano

Maria De Falco, Associazione “Paesaggi narranti”

Sandro Giannattasio, Club Alpino Italiano Salerno

Paolo Longo, Federazione Italiana Amici della Bicicletta Salerno

Pino Laterza, MTB Amina

INFO

Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano “Gli Etruschi di frontiera”

via Lucania – Pontecagnano Faiano (SA)

tel: 089/848181 – fax: 089.3854253

pm-cam.pontecagnano@beniculturali.it

www.polomusealecampania.beniculturali.it

