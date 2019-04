Da Napoli e Sapri e ritorno passando per Ercolano, Pompei e Paestum con l’Archeotreno di Fondazione FS domenica 28.

Torna domenica 28 aprile l’appuntamento con ‘Archeotreno Campania’, un viaggio in carrozze d’epoca che consentirà ai turisti e gruppi di famiglie di raggiungere da Napoli alcuni tra i siti di maggiore interesse storico e artistico della regione. L’iniziativa di Fondazione Fs Italiane propone un itinerario con fermate e visite nelle mete turistiche più gettonate alla scoperta di luoghi campani ricchi di storia e cultura.

Il treno, composto da carrozze Centoporte e Corbellini degli anni ’30 e ’40 del secolo scorso, partirà alle 8.20 dalla stazione di Napoli Centrale e fermerà a Pietrarsa, Portici – Ercolano, Pompei, Salerno, Pontecagnano, Paestum, Ascea e Sapri dove arriverà alle 11.19.

Gruppi di turisti potranno decidere di visitare una delle mete turistiche previste nel tragitto e poi di rientrare con la corsa di ritorno che partirà alle 16.30 da Sapri e arriverà alle 19.22 a Napoli Centrale.

I biglietti per viaggiare sui treni storici della Fondazione FS sono in vendita nelle biglietterie e self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate e su trenitalia.com. Si potranno acquistare anche a bordo treno, senza alcuna maggiorazione di prezzo, e in relazione alla disponibilità dei posti a sedere.

Informazioni dettagliate su sezione ‘viaggi ed eventi’ del sito www.fondazionefs.it o su le fanpage ufficiali della Fondazione FS su Facebook e Instagram. (ANSA)