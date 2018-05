Crolla solaio di un asilo ad Eboli, 4 bambini in ospedale.

Tragedia sfiorata questa mattina in una scuola di Eboli dove si è verificato il cedimento di un solaio in una classe della scuola “V. Giudice” in piazza Della Repubblica.

Quattro bambini tra i 3 e i 5 anni sono finiti in ospedale. Al momento del cedimento, erano presenti circa 20 bambini.

A cadere un pezzo di solaio e almeno due pannelli. Sul posto i vigili del fuoco che hanno effettuato un sopralluogo decidendo di sgomberare immediatamente il piano terra dell’edificio.

Sono arrivati anche i genitori, molti dei quali infuriati: stanno ritirando i piccoli da scuola in attesa del sopralluogo dei tecnici del Comune e della Protezione Civile per valutare le condizioni dello stabile e l’eventuale evacuazione.

Stefania V. una delle mamme che ha il figlio in ospedale ha così commentato su Facebook: «Sono la mamma di uno degli alunni della classe coinvolta in questa ” sciagura” fortunatamente mio figlio sta bene, e anche i suoi amichetti trasportati in ospedale stanne bene, ma passata la paura, sono arrabbiatissima perché la scuola non si è presa neanche la briga di telefonare i genitori. Non si può a mio avviso contattare solo il rappresentante di classe che deve farsi carico di contattare tutti. Vergognoso!!!!!»