Creazione d’Impresa e orientamento al lavoro a Baronissi.

Continuano le attività del laboratorio di “Creazione d’Impresa e orientamento al lavoro” organizzato al servizio dei giovani under 35 del comprensorio della Valle dell’Irno, con l’obiettivo strategico di valorizzare idee creative e innovative nell’ambito del progetto “Laboratorio Urbano Baronissi” finanziato dal programma Benessere Giovani Organizziamoci della Regione Campania.

In virtù della mission del laboratorio, i giovani hanno incontrato Giovanni Giuliano, Direttore del Gruppo di Azione Locale Terra & Vita, il quale con un intervento dettagliato e motivante, ha informato i partecipanti in ordine alla funzione del GAL nato nel 2016 e attivato nella Valle dell’ Irno per un bacino di utenza superiore ai 140 mila abitanti

E’ stato uno scambio di idee e un’analisi di opportunità coi partecipanti al laboratorio di “Creazione di impresa” utile per definire una fattiva collaborazione coinvolgendo una risorsa essenziale per il territorio rappresentata dai giovani. Ha partecipato all’incontro anche il Presidente del Forum dei giovani di Mercato San Severino, Alessio Fiore, interessato a trasferire sul proprio territorio di competenza l’attività di front office e l’esperienza di info point già avviato dai ragazzi presso il Centro Polifunzionale G. Regeni a Baronissi.

L’idea è di creare una collaborazione tra il laboratorio e il Forum per facilitare la divulgazione di informazioni utili in materia di sviluppo e lavoro, coinvolgendo gli Istituti scolastici e i centri di aggregazione sul tema del lavoro e dell’autoimprenditorialità.

Stimolante poi la testimonianza di Michele D’Elia, Presidente dell’Associazione “AVALON” che ha esposto strategie, obiettivi e progetti perseguiti dall’associazione.

I partecipanti al laboratorio di “Creazione d’Impresa e orientamento al lavoro hanno potuto così esprimere le loro idee, confrontandosi con le istituzioni che saranno il riferimento territoriale per il loro futuro sociale ed economico. seguiti dalla attenta regia degli esperti della QS & Partners di V. Quagliano & C. SNC , impresa partner del progetto “Laboratorio Urbano Baronissi”.