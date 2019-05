Costituzione della Mappa delle attività sportive, ricreative e del tempo libero del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

L’Ente Parco ha intenzione di creare la Mappa delle attività sportive, ricreative e del tempo libero del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni attraverso un censimento di tutte le attività che in tal senso si svolgono nel Parco e nelle due aree marine protette di S. Maria di Castellabate e di Costa degli Infreschi e della Masseta. A titolo esemplificativo potranno entrare a far parte della Mappa le seguenti tipologie di attività: escursioni, immersioni subacquee, ciclovie, equitazione e ippovie, cammini, attività sportive green in genere e attività ricreative e del tempo libero.

L’intento è quello di offrire al turista/visitatore un panorama completo delle attività che si svolgono nel Parco che saranno poi raggruppate per tipologia e target di riferimento.

L’avviso pubblico e il modulo per inviare le domande sono scaricabili al seguente link:

Avviso e modulo Mappa

Le istanze potranno essere inviate per posta elettronica entro il 10 giugno 2019 all’indirizzo mappadeltempolibero@ cilentoediano.it