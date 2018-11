Corso per operatori ricettivi extralberghieri mercoledì 21 a Minori a cura di Abbac.

Mercoledì 21 novembre alle 15 nell’aula consiliare, un corso di aggiornamento per gli operatori ricettivi extralberghieri.

Lo propone L’Abbac, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. L’obiettivo è fornire informazioni sulle novità del settore e con l’aiuto di esperti, conoscere tutte le modalità corrette di gestione fiscale del settore. “Il settore extralberghiero ha un ruolo rilevante nell’economia turistica del territorio- commenta il Sindaco Andrea Reale – Ed occorre accompagnare gli operatori verso una qualificazione che consenta anche di arginare fenomeni di abusivismo e non corretta gestione”. Gli operatori coinvolti potranno ricevere informazioni sugli aspetti fiscali, sia per l’integrazione del reddito che per le attività professionali, conoscere modalità di presenza online con nuovi modelli di Booking engine e channel manager e sui finanziamenti agevolati.

“Diamo un contributo informativo anche su locazioni di immobili ad uso turistico – dichiara il presidente Abbac Agostino Ingenito – Occorre offrire chiarimenti e consigli per evitare fenomeni di abusivismo e turistificazione che nulla hanno a che vedere con la sostenibilità richiesta dai nostri viaggiatori nelle esperienze naturalistiche e culturali in Costiera Amalfitana