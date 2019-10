Corruzione alla Commissione Tributaria, arrestato anche un autore Rai.

C’è anche il manager televisivo Casimiro Lieto tra gli arrestati nell’operazione della Guardia di Finanza di sulle sentenze pilotate nella Commissione tributaria di Salerno. Lieto – autore del programma di Rai2 ‘La domenica ventura’ e in passato autore di ‘La prova del cuoco’ e ‘La vita in diretta’ – è accusato di concorso in corruzione.

Lieto deve rispondere di uno dei 13 capi di imputazione contestati agli arrestati questa mattina, in concorso con Antonio Mauriello, ex giudice tributario e attualmente membro del Consiglio nazionale della giustizia tributaria a Roma, e Fernando Spanò, presidente della IV sezione del Consiglio tributario regionale di Salerno.

I tre, scrive il gip Pietro Indinnimeo nell’ordinanza, “si accordavano per la corresponsione di un’utilità, consistente nell’individuazione e messa a disposizione, a favore di Fernando Spanò… di un posto di lavoro a beneficio di Franco Spanò, figlio del predetto Ferdinando”.

"Un sistema consolidato che sembrava essere unicamente la punta di un iceberg ben più profondo": così il Gip tratteggia nell'ordinanza l'intero sistema corruttivo. All'interno di questo ingranaggio si inserisce anche il nome di Antonio Mauriello, già giudice tributario, attualmente membro del Consiglio Nazionale della Giustizia Tributaria a Roma. Mauriello, secondo l'accusa ha più volte ha "ostentato rapporti e contatti con esponenti apicali della Lega Nord" che utilizzava per fare in modo che i giudici tributari di Salerno dessero seguito alle sue richieste. Lo scrive il gip nell'ordinanza, citando le dichiarazioni rese dal "giudice tributario corrotto Ferdinando Spanò".

La Rai “ha avviato l’iter per la risoluzione del contratto di collaborazione di Casimiro Lieto, autore della trasmissione ‘La Domenica Ventura’”. Lo annuncia Viale Mazzini, dopo l’arresto dell’autore tv nell’ambito dell’operazione della Guardia di Finanza di sulle sentenze pilotate nella Commissione tributaria di Salerno.

(ANSA)