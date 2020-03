Coronavirus, a Torrione c’è chi non rispetta le prescrizioni

I cittadini di torrione, nel pieno dell’emergenza del Coronavirus, nonostante le innumerevoli segnalazioni effettuate al numero di telefono 112, fanno presente agli organi di stampa la presenza di alcuni cittadini che incuranti del divieto fanno assembramenti.



In tutte le ore della giornata due settantacinquenni maschio e femmina presumibilmente vicini di casa residenti in via posidonia dalla mattina e fino la sera fanno schiamazzi, assembramenti, passeggiando nel tratto di strada di via posidonia, e stazionando davanti i supermercati Ete e Sole 365.



Considerato che nel quartiere ci sono tanti anziani la situazione può diventare preoccupante.

Nella giornata di ieri 17 Marzo e oggi 18 Marzo alcuni cittadini hanno contattato il numero 112, ma senza alcun esito.



Secondo alcune fonti la donna versa in degrado igienico sanitario, la situazione è stata più volte segnalata ai parenti e ai servizi sociali, ma fin ad oggi nessuno si è mosso.

Si chiede un vostro aiuto.