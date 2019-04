Cooking Quiz, verso la finale, ci saranno Mariella Organi e Davide Oldani.

Con il termine del tour si avvicina la Finale Nazionale COOKING QUIZ 2019 che si svolgerà nei giorni 8-9 e 10 maggio a Senigallia.

Saranno oltre 2000 gli studenti provenienti da tutta Italia presenti nei 3 giorni formativi proposti dallo staff organizzativo di COOKING QUIZ.

Tour eno-gastronomici delle eccellenze marchigiane con visite guidate nel centro storico di Senigallia, oltre agli eventi organizzati durante le serate.

Giovedì 9 maggio al Teatro “La Fenice” di Senigallia scenderanno in campo personalità importanti e di riferimento per il mondo della ristorazione italiana:

MARIELLA ORGANI, Maître del Ristorante “La Madonnina del Pescatore” e membro del Comitato Scientifico di ALMA;

CHEF DAVIDE OLDANI star della cucina internazionale e ideatore della “Cucina POP”, una cucina basata principalmente sulla semplicità e su ingredienti primari. Nel 2003 ha aperto a Cornaredo, in provincia di Milano, il paese d’origine della sua famiglia, un ristorante chiamato D’O, che ha l’onore di ricevere una stella Michelin oltre a numerosi e prestigiosi altri riconoscimenti.

Inoltre sarà presente lo CHEF MATTEO BERTI, Direttore Didattico di ALMA, punto di riferimento per tutto il corpo docente e per gli studenti della prestigiosa Scuola Internazionale di Cucina Italiana di Colorno.

Tre punti di vista autorevoli che si confronteranno e coinvolgeranno i ragazzi con le loro esperienze e con la loro brillante carriera nel mondo della cucina e della sala.

“La macchina organizzativa è a lavoro già da diverse settimane – ha dichiarato Alvin Crescini, ideatore e produttore di COOKING QUIZ – il nostro obiettivo è organizzare un evento culturale e formativo per i ragazzi, futuri chef e sommelier, comunque addetti al settore. Saranno ospitati nella splendida cornice di Senigallia al fine di far conoscere i nostri territori ricchi di cultura e di eccellenze eno-gastronomiche. Saranno presenti scuole provenienti da ogni parte d’Italia, sono quindi molto orgoglioso della massiccia presenza in finale, sintomo del grande successo del format”.

Dalla Campania hanno partecipato al famoso concorso l’Istituto Polisportivo San Paolo di Sorrento, l’IPSSEOA “Cavalcanti” di Napoli, l’IIS “A. Torrente” di Casoria e l’IIS “V. Veneto” di Napoli e l’IPSSEOA “D. Rea” di Nocera Inferiore. Cooking Quiz si può seguire anche in tv! In Campania è in onda su Lab TV canale 625 dal Lunedì al Venerdì alle ore 12.15 e alle ore 18.50 e su Avellino TV canale 115, 606 e 635 il Lunedì ore 16.30, il Martedì ore 13.00 – 21.30, il Mercoledì ore 17.00, il Giovedì ore 11.30, il Venerdì ore 18.00-23.30, il Sabato ore 14.30 e la Domenica ore 14.00.

Cooking Quiz è un progetto patrocinato da Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo ed è ideato da PLAN Edizioni e Peaktime in collaborazione con ALMA, La Scuola internazionale di Cucina Italiana.

Affiancano il progetto: Barilla, Carine Abbigliamento da Lavoro, CNA Agroalimentare, Coal, COREPLA Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, Fabbri, Food Brand Marche, Granarolo, IMT Marche, Mutti, Oleificio Zucchi, Orogel, Piazza, Qui da Noi Cooperative Agricole, RICREA Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio, Unicam e Partner tecnologico Med Store.