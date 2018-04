Contrabbando, GdF sequestra sigarette a San Marzano sul Sarno.

Le Fiamme Gialle di Nocera Inferiore hanno controllato un soggetto di nazionalità italiana in possesso di 144 pacchetti di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, pronti per essere immessi in vendita.

Il responsabile è stato segnalato alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’irrogazione delle conseguenti sanzioni.

L’attività di servizio svolta, conferma la costante presenza della Guardia di Finanza sul territorio a contrasto dei fenomeni illeciti, che possono arrecare gravo danno ai consumatori e ai commercianti rispettosi delle regole di mercato.