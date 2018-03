Conto alla rovescia per Zucchero e Gianni Morandi al PalaSele di Eboli.

È già scattato il conto alla rovescia per i due imperdibili appuntamenti live in programma a marzo al PalaSele di Eboli. Tra una settimana esatta, giovedì 8 marzo, arriva ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI per l’unica tappa in Campania del suo “WANTED ITALIAN TOUR 2018” con cui ripercorre gli oltre 30 anni di strepitosa carriera, mentre lunedì 12 marzo è atteso il Gianni Morandi Tour 2018 “d’amore d’autore”, lo splendido viaggio nel tempo con i grandi successi del repertorio di Gianni Morandi. Ancora disponibili gli ultimi biglietti per entrambi gli show (info allo 089 4688156, www.anni60produzioni.com) .

IL “WANTED ITALIAN TOUR 2018” DI ZUCCHERO Dopo aver incantato durante il “Black Cat World Tour” oltre 1 MILIONE di spettatori in tutto il mondo con 137 concerti in 5 continenti e aver realizzato il record di ben 22 show all’Arena di Verona in 12 mesi, ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI è tornato live in Italia con “WANTED ITALIAN TOUR 2018”, partito da Padova il 26 febbraio. Lo show segue la pubblicazione di “WANTED – The Best Collection” (Universal Music), un’opera monumentale per celebrare una straordinaria carriera con il meglio di oltre 30 anni di musica, le immagini live dei concerti all’Arena di Verona, un docufilm con immagini di backstage, interviste e contenuti speciali e TRE BRANI INEDITI.

“Porterò in scena uno spettacolo di grande musica – ha assicurato l’artista, tra i maggiori interpreti del blues in Italia – Wanted è una raccolta monumentale di oltre 30 anni di carriera e alternerò brani ogni sera. La scaletta sarà completamente diversa da quella del tour appena concluso in giro per il mondo, deve coprire 30 anni di dischi, ecco perché abbiamo provato 100 canzoni, per non cantare sempre le stesse cose! Spazierò e cambierò spesso scaletta anche da una data all’altra”. Disponibile in due versioni (standard e deluxe), con in copertina un ritratto molto intenso dell’Artista realizzato da Stefan Sappert, la versione standard di “WANTED – The Best Collection” è infatti composta da 3 CD + 1 DVD: il CD1 contiene una selezione di 16 brani incisi tra il 1985 e il 1990, il CD2 raccoglie 16 canzoni realizzate da ZUCCHERO tra il 1990 e il 2005 con alcune importanti collaborazioni di quegli anni e il CD3 comprende i 3 brani inediti, “Un’altra storia”, “Allora canto” e “Speng the light”, e alcuni brani composti dal 2005 ad oggi.

Ad accompagnarlo nel tour nei palasport gli stessi musicisti del tour mondiale, una super band internazionale composta da Polo Jones (musical director, bass), Kat Dyson (guitars, dobro, mandolin, bvs), Brian Auger (hammond organ c3), Doug Pettibone (pedal steel guitar, dobro, lap steel, banjo, guitar), Queen Cora Coleman (drums), Nicola Peruch (keyboards), Adriano Molinari (drums), Mario Schilirò (guitars), Andrea Whitt (violin, mandolin, pedal steel guitar), James Thompson (sax tenor, sax baritone, flute, harmonica), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (trumpet, flugelhorn, french horn), Carlos Miguel Minoso Amuey (trombone, tuba).

Il “Wanted Italian Tour 2018” è prodotto e organizzato da F&P Group, RTL 102.5 è radio partner del tour; la data di giovedì 8 marzo al PalaSele è a cura di Anni 60 produzioni. Gli ultimi biglietti sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e prevendite abituali. Per informazioni: www.fepgroup.it, www.anni60produzioni.com

IL GIANNI MORANDI TOUR 2018 “D’AMORE D’AUTORE” Ha preso il via il 24 febbraio da Rimini – Rds Stadium, il Gianni Morandi Tour 2018 “d’amore d’autore”, il nuovo tour di Gianni Morandi nei più importanti palasport italiani. Un nuovo viaggio dal vivo di 20 date, tutti spettacoli unici in cui l’amore è il leit motiv di uno show imperdibile, con una tracklist di oltre 40 brani per più di due ore di live.

Il Gianni Morandi Tour 2018 “d’amore d’autore” è infatti, uno splendido viaggio nel tempo che parte dal passato con i grandi successi del repertorio di Gianni Morandi, ormai colonna sonora di generazioni di italiani. Fino ad arrivare al presente con i brani di “d’amore d’autore”, l’ultimo album di inediti uscito lo scorso 17 novembre per Sony Music con la produzione esecutiva di F&P Group e Riservarossa. Un progetto unico, che ha visto il coinvolgimento di grandi autori della musica italiana, Elisa, Ivano Fossati, Levante, Luciano Ligabue, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Giuliano Sangiorgi, Paolo Simoni e che contiene Onda su onda, il brano di Paolo Conte nel quale duetta con Fiorella Mannoia.

Sullo sfondo di un design asimmetrico, Gianni Morandi si esibisce con la sua band che è composta da giovani musicisti provenienti dall’area emiliana: Alberto Paderni alla batteria, Mattia Bigi al basso, Lele Leonardi e Elia Garutti alla chitarra, Alessandro Magri alle tastiere, Simone D’Eusanio al violino, Francesco Montisano al sax, Lisa Manara, Augusta Trebeschi e Moris Pradella ai cori.

I tagliandi per la tappa del tour, prodotto e organizzato da F&P Group, sono disponibili in prevendita online sul sito di TicketOne (www.ticketone.it) e in tutti i punti vendita autorizzati. Rtl 102.5 è la radio partner del tour. La data di lunedì 12 marzo è a cura di Anni 60 produzioni. Per informazioni 089 4688156, www.anni60produzioni.com, www.fepgroup.it.