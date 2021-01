Continuano i lavori a Pagani sulla SP 298.

Proseguono i lavori sulla SP 298, in Via Fontana del Comune di Pagani. Qui la Provincia di Salerno, da alcuni mesi, sta lavorando alla messa in sicurezza dell’arteria realizzando interventi definiti prioritari per la sicurezza delle persone che la attraversano.

“Erano anni che non si provvedeva – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – su questo tratto. Ora stiamo intervenendo con il rifacimento di nuovi guardrail, manto stradale, segnaletica orizzontale e verticale, pulizia cunette.

Nelle ultime ore sono iniziati i lavori per la fresatura del vecchio ed ammalorato manto stradale. Si lavora già da alcune settimane per sistemare o sostituire i guardrail danneggiati e divelti da anni.

Un intervento di notevole portata che ho fortemente voluto progettare e finanziare, fondamentale per ridare un minimo di dignità a una strada e ai suoi abitanti che meritavano già da tempo molta più considerazione e attenzione.

Insomma un segnale di attenzione per questo territorio – conclude il Presidente Strianese – che mancava da troppo. Ho eseguito personalmente un sopralluogo con il Sindaco di Pagani Raffaele De Prisco e il consigliere Alfonso Cosentino che ringrazio per la collaborazione.”