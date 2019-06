Continuano gli appuntamenti con La Meglio Gioventù a Ravello, si inizia giovedì 6.

A Ravello ancora una settimana fitta di appuntamenti con “La meglio gioventù”: sono quattro infatti, i concerti in cartellone con gli allievi dei conservatori di Salerno, Napoli ed Avellino. Fino a domenica 9 giugno a farla da padrone sarà il “bel canto”.

Si inizia giovedì 6 giugno (ore 19) nella Chiesa di Santa Maria a Gradillo, con un’incursione nella liederistica romantica. Sul palco le voci di Chiara Cimmino, Virginia Magliacano (soprano); Antonia Elide Facciuto (mezzosoprano); Armando Napoletano (baritono) e Pasquale Petrillo (basso) accompagnate da Adriana Mendella al clarinetto e Michele Neri al pianoforte. I ragazzi del San Pietro a Majella di Napoli oltre a cimentarsi con i Lied di Schubert e Schumann, eseguiranno anche “canzoni” di Clara Wieck, Listz e Brahms.

Venerdì 7 giugno (ore 19) nella Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo si passerà alle arie d’opera, in particolare, ad alcuni dei più famosi duetti d’amore contenuti nella letteratura operistica italiana. Le voci di Concetta Pepere (soprano), Enrico Terrone (tenore), Maurizio Esposito (baritono), accompagnate da Maurizio Iaccarino al pianoforte, allievi del Martucci di Salerno, spazieranno dal Rigoletto alla Bohème passando da Tosca e il Trovatore fino ad approdare a i Pagliacci e Andrea Chenier interpretando arie ormai celeberrime quali “La donna è mobile”, “Il balen del suo sorriso”, “E lucevan le stelle” piuttosto che “Mario, Mario, Mario…” e “O Soave Fanciulla”.

Sabato 8 giugno (ore 19) sempre in Sala dei Cavalieri saranno le voci di Marilena Ruta (soprano) e Marino Orta (basso) accompagnate da Concetta Varricchio al pianoforte, allievi del Conservatorio Cimarosa di Avellino, a guidare il pubblico in una ideale continuazione del viaggio nelle arie della letteratura operistica con tante pagine celebri di Verdi (da Macbeth, “Come dal ciel precipita”; da Simon Boccanegra, “Il lacerato spirito”; da La traviata, “Ah fors’è lui”), Donizetti (da Don Pasquale “So anch’io la virtù magica”) Mozart (Don Giovanni, “Là ci darem la mano”) e altri.

Domenica 9 giugno (ore 11.30) a chiudere la settimana di note, un matinée con l’Orchestra Giovanile del Conservatorio ‘Domenico Cimarosa’ di Avellino diretta da Roberto Maggio. Nel ‘giardino di Klingsor’ sarà eseguito un programma non usuale che mette insieme musiche di Arthur William Foote (Air & Gavotte), la Serenata per archi di Norman Leyden, le Antiche arie e danze per liuto n.3 (libera trascrizione per archi) di Ottorino Respighi e Capriol Suite per archi di Peter Warlock.

www.ravellofestival.com. Per info 089 858422.

Giovedì 6 giugno

Chiesa di Santa Maria a Gradillo, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘S. Pietro a Majella’ di Napoli

La liederistica romantica

Concerto a cura del M° Valeria Lambiase

Chiara Cimmino, Virginia Magliacano, soprano

Antonia Elide Facciuto, mezzosoprano

Armando Napoletano, baritono

Pasquale Petrillo, basso

Adriana Mendella, clarinetto

Michele Neri, pianoforte

Ingresso libero

Programma

Franz Schubert

Der Hirt auf dem Felsen op. 129, D. 965

(Virginia Magliacano soprano; Adriana Mendella clarinetto; Michele Neri pianoforte)

Der Lindenbaum da Winterreise D. 911

Der Atlas da Schwanengesang D. 957

Der Doppelgänger da Schwanengesang D. 957

(Armando Napoletano baritono; Michele Neri pianoforte)

Robert Schumann

Der Melancholie da Spanische Liderspiel op.74

Der Nussbaum op.25 n°3

(Chiara Cimmino soprano; Michele Neri pianoforte)

Clara Wieck

Die Lorelei

(Chiara Cimmino soprano; Michele Neri pianoforte)

Franz Liszt

Hohe Liebe S.307

O Lieb, so lang du lieben kannst S.298

(Chiara Cimmino soprano; Michele Neri pianoforte)

Johannes Brahms

Feldeinsamkeit op.86 n°2

Wiegenlied op.49 n°4

Die Mainacht op.43 n°2

(Pasquale Petrillo basso; Michele Neri pianoforte)

Zwei Gesänge op.91

(Antonia Elide Facciuto mezzosoprano; Adriana Mendella clarinetto; Michele Neri pianoforte)

Venerdì 7 giugno

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘Giuseppe Martucci’ di Salerno

Gala Lirico

I grandi duetti d’amore

Concetta Pepere soprano

Enrico Terrone tenore

Maurizio Esposito baritono

Maurizio Iaccarino pianoforte

Biglietto di ingresso alla villa

Programma

Ruggero Leoncavallo

Pagliacci, “Prologo”

Giuseppe Verdi

Rigoletto, “La donna è mobile”

Giacomo Puccini

Bohème, “Donde Lieta”

Madama Butterfly, “Dovunque al mondo …”

Giuseppe Verdi

Trovatore, “Il balen del suo sorriso”

Giacomo Puccini

Tosca, “Mario, Mario, Mario…”; “E lucevan le stelle”

Umberto Giordano

Andrea Chenier, “La mamma Morta”

Giacomo Puccini

Bohème, “O Soave Fanciulla”

Sabato 8 giugno

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘Domenico Cimarosa’ di Avellino

“…qui la voce sua soave…”

Marilena Ruta, soprano

Marino Orta, basso

Concetta Varricchio, pianoforte

Biglietto di ingresso alla villa

Programma

Francesco Paolo Tosti

Good bye

Stanislao Gastaldon

Musica proibita

Gioachino Rossini

Semiramide, “Deh! Ti ferma”

Giuseppe Verdi

Macbeth, “Come dal ciel precipita”

Simon Boccanegra, “Il lacerato spirito”

Gioachino Rossini

Il Signor Bruschino, “Ah voi condur volete…”

Gaetano Donizetti

Don Pasquale, “So anch’io la virtù magica”

Giuseppe Verdi

La traviata, “Ah fors’è lui”

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni, “Là ci darem la mano”

Domenica 9 giugno

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 11.30

Orchestra Giovanile del Conservatorio di Musica

‘Domenico Cimarosa’ di Avellino

Direttore Roberto Maggio

Biglietto di ingresso alla villa

Programma

Arthur William Foote

Air & Gavotte

Norman Leyden

Serenata per archi

1.Prelude. 2.Fugue. 3.Nocturne 4.Cakewalk

Ottorino Respighi

Antiche arie e danze per liuto n.3 (libera trascrizione per archi)

1.Italiana. 2.Arie di corte. 3.Siciliana. 4.Passacaglia.

Peter Warlock

Capriol Suite per archi

1.Basse-Danse. 2.Pavane. 3.Tordion. 4.Bransles. 5.Pieds-en-l’air. 6. Mattachins.