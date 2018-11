Contemporary dance education, corso di danza contemporanea a cura di Sabrina Saturno.

Si tiene a Salerno, fino a Marzo 2019, il corso di formazione professionale per danzatori ed insegnanti di danza contemporanea “Contemporary dance education” organizzato dall’ASD Saturno dcs di Sabrina Saturno, già danzatrice nei teatri italiani, oggi insegnante e coreografa richiesta in Europa.

Il corso intende fornire le competenze necessarie per l’insegnamento della tecnica di danza contemporanea per i corsi inferiori e superiori ed intende approfondire le materie proposte dai docenti provenienti da prestigiose accademie europee.

Da dove nasce l’idea?

L’idea nasce dalla voglia di creare una residenza per danzatori professionisti nella mia città per dare loro la possibilità di interfacciarsi con la danza professionale. L’obiettivo è quello di formare danzatori professionisti avvicinando loro alle opportunità di visibilità e di lavoro esistenti nel panorama della danza contemporanea.

Cosa prevede il corso di formazione “Contemporary dance education”?

l corso é rivolto a danzatori ed insegnanti che intendono sviluppare e approfondire le tecniche di danza contemporanea odierne ed intende fornire gli strumenti professionali e le conoscenze necessarie per l’insegnamento della danza contemporanea attraverso un approfondimento tecnico e delle materie complementari ad essa. Infatti, oltre alle lezioni pratiche con i docenti in sala, verrá rilasciato il materiale didattico e teorico per l’esame finale che si terrá nell’ultima data del corso per ricevere un diploma finale che attesta la frequenza al corso.

Da chi è composto il team dei docenti?

Ho creato un team docenti provenienti da grandi accademie italiane e straniere: Lucas Viallefond docente presso l’Opera di Parigi, Emanuela Tagliavia docente presso il Teatro alla Scala di Milano, Elisabetta Testa docente presso il Teatro San Carlo di Napoli, Stefano Forti (ballerino e coreografo Rai), Federica Musella (docente di tecnica Horton con certificazione rilasciata direttamente dall’Alvin Ailey di New York), Irma Cardano (docente presso Detroit Opera House USA e Herzen University Saint Petersburg Russia). I ragazzi avranno il modo di conoscere vari linguaggi della danza contemporanea e ricevere una formazione

multidisciplinare.

Il corso ha ottenuto iscrizioni di giovani provenienti da varie regioni italiane, Salerno dunque si presta a diventare un punto di riferimento per chi desidera studiare e formarsi in questo settore?

Ho scelto di organizzare il mio corso di formazione a Salerno perché credo sia una città che può diventare un punto nevralgico per coloro che vogliono inserirsi nel mondo della danza italiana. Ho studenti provenienti dalla Toscana, Lombardia, Puglia, Calabria, Lazio, Abruzzo grazie alla comodità logistica per raggiungere la città e alla sua offerta turistica e culturale. Con la mia ASD “Saturno dcs” stiamo lavorando appunto per valorizzare la città e dare voce a coloro che vogliono studiare e formarsi nella danza professionale senza dover recarsi necessariamente all’Estero o in città del nord Italia.

Il corso “Contemporary dance education 2018” è sold out ma per qualsiasi informazione si può consultare il

sito www.sabrinasaturno.com