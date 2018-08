Concorso Internazionale di Canto Lirico al Polo Nautico, presidente di giuria Katia Ricciarelli.

L’Associazione Musicale e Culturale”Accordi…amoci con l’Arte” indice ed organizza il 1°

Concorso Lirico Internazionale, aperto a Cantanti Lirici e studenti di Canto Lirico di tutti i

registri vocali e di ogni nazionalità d’ambo i sessi, senza limiti d’età.

La finalità del Concorso consiste nel creare un momento d’incontro e confronto tra giovani cantanti a livello internazionale, offrendo loro una vetrina importante diffondendo la cultura musicale e favorendo l’affermazione artistica di talenti emergenti nel panorama internazionale del canto lirico e la possibilità di sottoporsi al giudizio di una giuria di altissimo livello composta dai rappresentanti del settore.

Il Concorso si terrà presso il Polo Nautico Hotel ,Via Lungomare Colombo a Salerno. Il Concorso inizierà il 23 Novembre e terminerà il 25 Novembre 2018.

La scadenza delle iscrizioni è entro e non oltre il il 3 Novembre 2018.

Il concorso si articola in fasi:

ELIMINATORIA ( 23 novembre) – per tutti coloro che sono in regola con le norme del

regolamento. I concorrenti in questa fase dovranno eseguire due brani, entrambi a propria

scelta, fra i sei presentati. La Giuria, a suo giudizio, potrà richiedere l’esecuzione anche di un

solo brano.

SEMIFINALE ( 24 novembre ) – per i concorrenti che, a giudizio insindacabile della Giuria,

abbiano riportato l’idoneità nella fase eliminatoria. Nella prova semifinale i concorrenti

dovranno eseguire due brani, entrambi scelti dalla Giuria tra quelli presentati. La Giuria, a suo

giudizio, potrà richiedere l’esecuzione anche di un solo brano.

FINALE ( 25 novembre) – per i concorrenti che nella prova semifinale avranno ottenuto

l’idoneità. Durante la finale i concorrenti dovranno eseguire uno o due brani scelti dalla Giuria

tra i sei presentati.

CONCERTO E PREMIAZIONE ( 25 Novembre ) per i vincitori del Concorso Tutte le fasi del Premio

sono pubbliche e potranno avere la ripresa televisiva.

1° Premio: Borsa di Studio di euro 1.000,00 (euro mille) + 3 Concerti

2° premio: Borsa di Studio di euro 500,00 (euro cinquecento) + 2 Concerti

3° premio: Borsa di Studio di euro 300,00 (euro trecento) + 1 Concerto

Premi Speciali :

Premio critica musicale € 200,00 ( euro duecento)

Borsa di studio per la partecipazione gratuita a Master Class di Perfezionamento offerto

dall’Associazione.

Premio Katia Ricciarelli.

La Giuria composta da:

KATIA RICCIARELLI – Presidente

LORENZO FIORITO – Presidente Premio critica

ALBERTO VERONESI – Direttore d’orchestra

FILIPPO MORACE – Basso Baritono Lirico

CARMINE DE DOMENICO – Tenore

MIMMO MALANDRA – Solista e concertista

DANTE MARITI – Produttore televisivo e organizzatore eventi, concerti

DARIO ASCOLI – Critico musicale