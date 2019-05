Concluso con successo Baby for Dance.

Si è conclusa ieri all’ Auditorium del Centro Sociale di Salerno la II edizione del Concorso nazionale di danza “BABY FOR DANCE..la danza del domani!”. L’evento, interamente dedicato ai più piccoli, diretto da Carmine Landi, ha offerto agli allievi danzatori l’occasione di prendere parte alle lezioni con i maestri di chiara fama televisiva e teatrale: KRISTINA GRIGOROVA classico, OLIVIERO BIFULCO modern, ALESSIA LANDI jazz funk.

La seconda parte della giornata è stata invece dedicata al Concorso Nazionale di danza, gli oltre 300 danzatori provenienti da tutte le regioni d’ Italia hanno provato l’emozione di esibirsi al cospetto della giuria composta dai celebri maestri: BILL GOODSON, KRISTINA GRIGOROVA, OLIVIERO BIFULCO, SHAKE dei Modulo Project. La giuria ha assegnato premi non in denaro del valore di oltre 50.000 euro in borse di studio totali e parziali per prestigiose accademie ed eventi nazionali di danza, coppe, medaglie ed attestati di partecipazione.

Consegnato alla coreografia “FIX YOU” di Carla Leone (Amalfi) il Trofeo BABY FOR DANCE per la migliore performance, con il totale più alto dei voti.

Assegnato il premio “TOP CHOREOGRAPHER” ai coreografi, delle categorie partecipanti, che hanno ottenuto il punteggio più alto nelle esibizioni presentate in concorso: “ANASTASIA” della coreografa Mary Carufi, “RED NOISE” della coreografa di Astinga Del Vicario, “START FROM MY DRESS” del coreografo Aniello Ventola, “EMPRESA” della coreografa Elvira Santegode.

Nelle diverse sezioni e categorie, ai giovani danzatori sono state assegnate le medaglie “TALENTO” e i premi speciali: “PRESENZA SCENICA”, “INTERPRETAZIONE”, “ENERGIA”, “INNOVAZIONE”, “MUSICALITÀ”. Tutti gli iscritti della categoria LITTLE hanno ricevuto la medaglia “GIOVANE PROMESSA”. Alle scuole iscritte nelle diverse categorie è stato infine assegnato il premio “PERFORMANCE”.

Assegnate agli allievi danzatori le borse di studio per accademie ed eventi:

L.A. DANCE ITALY (Los Angeles – USA), DANCE & DANCE (Taranto), DANCING FESTIVAL (Salerno), PISA IN TILT (Pisa), ABOUT DANCE (Salerno), CASSINO DANZA (Cassino – FR), I love DANCE (Salerno), DANCE SUMMER COURSE (Albarella – VE), SALERNO DANZA d’aMare (Salerno), DANCE LIFE DAY (Terracina – LT), BABY FOR DANCE 2020 (Salerno)

Partner dell’evento: Micro & Mega Fotografie – Pisa; Dada marketing e comunicazione – Salerno

Media partner: Radio Bussola 24 diretta da Teodoro Maffia