Concerto di Natale e di Capodanno al Teatro Verdi.

CONCERTO DI NATALE – 25 DICEMBRE 2017, ore 11.00

Direttore del coro Silvana Noschese

Maestro collaboratore Tiziana Caputo

Maestro accompagnatore Gabriella Iorio

Altri collaboratori: Milva Coralluzzo Maria Pia Leo

Coro delle Voci bianche del Teatro Municipale “G. Verdi”

PICCOLI

Accurso Claudia, Amato Federica, Barone Enrico, Caprara Alice, Carola Serena, Casciano Maria Concetta, Criscuolo Camilla, De Martino Angelica, De Martino Edda, De Martino Federica, De Martino Gaia, De Martino Stefania, Di Domenico Giovanna, Farnoro Giulia, Fiorillo Francesca, Gaudiano Sara, Iandolo Alice, Leopoldo Maria, Memoli Maurizio, Milite Giulia, Nigro Maria Paola, Orio Gabriele, Pisapia Loris, Pisapia Sabrina, Rago Sofia, Rinaldi Alessia, Riviello Maria Vittoria, Russo Federica, Savastano Giulia, Scermino Antonio.

CANTORI

Amato Annapaola, Amendola Alfonso, Barile Matteo, Bottino Alessandra, Cantalupo Sofia, Chirico Flora, Chirico Giulia, D’Amore Valentina, De Angelis Giulia, De Lisio Greta, Di Florio Martina, Di Grazia Ludovica, Fasolino Raffaele, Fedele Andrea, Fontana Eleonora, Gaito Ludovica, Gigantino Jole, Giordana Anna, Husanait Aysheh, Miele Caterina, Miele Giovanna, Napoli Andrea, Novelli Camilla, Orio Mattia, Pagano Giampaolo, Pascale Annapia, Palmieri Giorgia, Pignotti Sara, Torre Barbara, Trotta Assunta, Riccardi Alessia.

GIA’ CANTORI

Adamo Gabriella, Arduini Sara, Arenare Adelma Maria, Baldi Emanuela, Ferrito Gaia, Festa Giovanna, Gaito Marica, Gallo Chiara, Gambini Martina, Imparato Diletta, Lamberti Giulia, Landi Giovanna, Laurito Eleonora, Marmo Martina Andrea, Masci Daniela, Massanova Marta, Natiello Bianca, Pilato Claudia, Romanelli Dorotea, Severini Cecilia, Trapanese Lia, Vita Cecilia

Orchestra del Liceo “Alfano I”

VIOLINI

Antignani Celeste, Avossa Annamaria, Barra Giada, Bruno Marcella, Buonocore Lisa, Caiazza Christian, Carmellino Vincenza, Citro Giuseppe, De Caro Marco, De Sio Giada, Del Mastro Alessia, Delli Bovi Raffaele, Di Nuzzo Giorgia, Ferreri Mariapia, Genovese Desirée, Ialenti Daniele, Iannone Davide, Ianuale Ilaria, Pastore Camilla, Pinto Antonia, Russo Simona, Troianiello Antonio Maria, Troisi Tommaso, Valvo Flaviapia, Zammarrelli Rossella.

Nappo Mariateresa, Pescatore Giulia, Mucciolo Shaady (Ex alunni).

VIOLE

Costa Giada, Forte Samira, Romei Miriam.

VIOLONCELLI

D’apice Miriana, Candiloro Gabriele, Capozzoli Federica, Spirineo Michela, Tranzillo Martina, Barbarulo Clara, Spirineo Michela.

Carotenuto Roberta, De Leo Giuseppa (Ex alunni).

CONTRABASSI

De Matteis Cosma Damiano, Di Florio Francesca

Docenti collaboratori:

Marco Cuciniello, Francesco Di Costanzo, Matteo Gigantino, Gennaro Minichiello, Giuseppina Niglio, Marta Pignataro, Angelo Spinelli.

Programma

And so it goes

Billy Joel (1949), Arr. Kirby Shaw

Have yourself a merry little Christmas

H. Martin, R. Blane – Arr. Mark Hayes (1953)

Gaudete

Piae cantiones (1582) – Arr. Michael Engelhardt

Personent Hodie

Piae cantiones (1582)

Sound of the trumpet

Henry Purcell (1659-1695)

The little drummer boy

Katherine K. Davis, Henry Onorati, Harry Simeone

Canzone dei pifferai

Canto popolare natalizio – Elab. Armando Franceschini

Christmas Day

Gustav Holst (1874-1934)

Hallelujah

Leonard Cohen (1934-2016)

What a wonderful world

Bob Thiele (1922-1996), George David Weiss (1921-2010)

Carol of the bells

Mykola Leontovyc (1877-1921)

Sing cantate domino

Jerry Estes (1955)

White Christmas

Irving Berlin (1888-1989)

Jingle bells

James Pierpont (1822-1893)

La vita è bella

Nicola Piovani (1946)

CONCERTO DI CAPODANNO – 1 gennaio 2018, ore 18.30 e 21.30

PROGRAMMA

Johann Strauss jr

Die Fledermaus (Il pipistrello), Ouverture

Johannes Brahms

Danze ungheresi, n. 1, n. 2, n. 5

Amilcare Ponchielli

La Gioconda, “Galop”

Pietro Mascagni

Cavalleria Rusticana, Intermezzo

Maurice Ravel

Bolero

______________________________

Johann Strauss jr

An der schönen blauen Donau (Sul bel Danubio blu), op. 314

Johann Strauss jr

Tik – Tak, Polka schnell

Johann Strauss jr

Tritsch-Tratsch-Polka (Polca del chiacchiericcio), op. 214

Johann Strauss jr

Kaiser-Walzer (Valzer dell’imperatore), op. 437

Eduard Strauss

Bahn frei! – Polka Schnell, op. 45

Johann Strauss jr

Wiener Blut (Sangue viennese), op. 354

Josef Strauss

Plappermäulchen, Polka schnell, Op. 245

Johann Strauss jr

Unter Donner und Blitz (Sotto tuoni e fulmini), op. 324

Johann Strauss

Radetzky-Marsch (Marcia di Radetzky), op. 228