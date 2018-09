Concerto al Tramonto sul Sentiero dei Limoni mercoledì 5 a Minori.

Concerto al tramonto sul “Sentiero dei Limoni” – Mercoledi 5 settembre 2018 – ore 19 – Piazzetta S. Michele in Torre di Minori – Costa d’Amalfi

Dopo il concerto del 2008 “Anno Europeo del dialogo inte rculturale” al Campanile dell’Annunziata, l’Ensemble di musica antica di Budapest “Musica Rediviva” per “l’anno europeo del Patrimonio culturale 2018”, dopo Gorizia, Bologna ed Avezzano, si esibirà il 5 settembre0 2018 ore 19:00 a Minori sul “Sentiero dei Limoni” Piazzetta San Michele – Villaggio Torre, in un programma di musica Rinascimentale Europea, con strumenti e costumi d’epoca, e brani dei massimi compositori dei secoli XIII – XVII.

La Pro Loco ed il Comune di Minori con la collaborazione degli abitanti di Torre ampliano la promozione del “Sentiero” con passeggiata notturna, per ammirare nel silenzio il panorama circostante per conoscerne la secolare storia che ha come fulcro di aggregazione la Chiesa Parrocchiale di San Michele.

La passeggiata si concluderà con un incontro conviviale offerto dagli abitanti di Torre.

Alle ore 18:30 con partenza da Piazza Cantilena è prevista una corsa ordinaria del pulmino interno comunale e rientro alle 21:45.