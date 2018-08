Con il concerto “Gran finale” si chiude la terza edizione del Maiori Music Festival domenica 2 alla Chiesa di San Francesco.

Volge al termine la terza edizione del Maiori Music Festival domenica 2 settembre, dopo una settimana intensa di appuntamenti, organizzata dall’associazione Il tempio di Apollo, con la direzione artistica del giovane M°Salvatore Dell’Isola.

Due saranno gli eventi di domenica che vedranno protagonisti tutti i giovani musicisti partecipanti ai corsi strumentali. Alle ore 11.30, nel Salone degli Affreschi di Palazzo Mezzacapo, si terrà un concerto da camera “Combinazioni sonore” con gli allievi del corso di musica d’insieme, tenuto dal M° Alessandro Vuolo. I legni del Maiori Music Festival, riuniti in un unico ensemble, (Flauti: Gloria falcone, Michela Milano; Clarinetti: Marta Imparato, Salvatore dell’Isola, Michele Caranese, Mariagrazia Proto; Sax: Gianluca Liberti, Alfonso Genetiempo, Valeria Di Gaeta; Corno; Luca Carrano), affascineranno il pubblico con le loro meravigliose sonorità e dinamiche intense. Il concerto metterà in risalto tutte le caratteristiche timbriche e tecniche dei vari strumenti con il seguente repertorio: Ouverture dalle Ebridi di Mendelssohn; Il carnevale degli animali di Saint- Saens (leone, cuculo, fossili, elefante, cigno, tartarughe, canguro). Mentre alle ore 20.30, presso la chiesa di S. Francesco, sarà protagonista l’orchestra del MMF con il concerto “Gran finale”. La formazione orchestrale, diretta magistralmente dal M° Alexandre Cerdà Belda, docente del Conservatorio G. Martucci di Salerno, eseguirà il seguente repertorio: Heismand, Bert Appertmont; Flourish for Wind Band, Ralph Vaughan Williams; Simphony, Paolo D’Amato; A discovery fantasy, Jacob De Haan; Canterbury Chorale, Jan Van der Roost. L’orchestra, nata in occasione della I edizione del Maiori Music festival, è composta da circa 30 elementi provenienti dalla Costa d’Amalfi e dall’ambito regionale, Flauti:Gloria Falcone, Michela Milano, Serena Santoriello; Clarinetti: Salvatore Dell’Isola, Marta Imparato, Marco Frasca, Michele Caranese, Mariagrazia Proto, Aldo Buonocore; Sax: Valeria Di Gaeta, , Alfonso Genetiempo, Gianluca Liberti; Corni: Luca Carrano, Vincenzo Di Lieto, Alessandro D’Urso; Tromba:Cristiano Zhang; Tromboni: Fausto Torsiello; Tuba: Gianluca Colasanti; Percussioni: Marco Apicella.

Nel corso del festival molte sono state le attività rivolte ai giovani musicisti che hanno partecipato numerosi ai corsi tenuti da docenti provenienti da conservatori e teatri italiani e con i quali hanno preparato i concerti che hanno animato le serate della manifestazione: M° Chiara Coppola (flauto); M° Marilena Gambella (piano e musicoterapeuta); M° Mario Ciaccio (sassofono); M° Vincenzo Paci (clarinetto); M° Imerio Tagliaferri (corno); Ermanno Ottaviani (tromba); Antonio Sabetta (trombone); Rosario Barbarulo (percussioni). Anche quest’anno è stata numerosa la partecipazione ai corsi di propedeutica musicale, che attraverso il gioco, hanno avvicinato alla musica i più piccoli che alla fine del corso, sono stati i protagonisti di uno spettacolo. Il Maiori Music Festival nasce dalla volontà di creare una realtà stabile e un punto di riferimento per tanti giovani musicisti il cui obiettivo è la promozione e la realizzazione di un percorso come momento di crescita e sperimentazione e la creazione di uno spazio culturale finalizzato a promuovere la pratica musicale e orchestrale.