Comitato Acqua Pubblica, incontro giovedì 3.

La Rete a Difesa delle Fonti d’Acqua del Mezzogiorno d’Italia e il Comitato Acqua Pubblica di Salerno promuovono per Giovedì 3 maggio 2018 alle ore 18.00, presso il Centro Sociale Autogestito Jan Assen ex Asilo Politico di via Irno a Salerno, un incontro – dibattito pubblico aperto alla cittadinanza e a tutte le realtà che operano per la difesa dei beni comuni dal titolo “Cambiamenti climatici, crisi idriche, fame e fenomeni migratori nel mondo. Le multinazionali e l’attacco alle fondi idriche”.

Per l’occasione si discuterà anche sul ruolo e lo stato di salute della Rete a difesa delle fonti d’acqua del Mezzogiorno d’Italia.

Partecipano: Emanuele Bompan giornalista co/autore del libro “Water Grabbing – Le guerre nascoste dell’acqua nel XXI secolo” (editrice EMI); l’avvocato Maurizio Montalto presidente dell’IISPA (Istituto Italiano Studi per l’Ambiente) e autore del libro “La rapina perfetta” (edizioni Le strade bianche di Stampa alternativa), promotore della Rete a difesa delle fonti d’acqua nel Mezzogiorno d’Italia; Lidia Ronzano del Movimento NO TRIV della Basilicata.

Cittadinanza, comitati, associazioni e movimenti sono invitati a partecipare!

Al termine dell’incontro è prevista una cena di autofinanziamento.



Per info: Onofrio Infantile 334 / 8251932 – Gianluca Foselli 347 / 0895831



Prima dell’inizio dell’incontro, i relatori rilasceranno dichiarazioni ed interviste per gli organi di informazione presenti. Locandina in allegato al presente comunicato.

evento fb: https://www.facebook.com/ events/2066735740276306/