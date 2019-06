Com’eri vestita? Arriva a Salerno la mostra dei vestiti delle donne che hanno subito violenza sessuale, da martedì 10 alla Fondazione Menna.

La mostra “Com’eri vestita?” – Rispondono le sopravvissute alla violenza sessuale, realizzata dal Centro Antiviolenza Cerchi d’Acqua e presentata per la prima volta lo scorso marzo a Milano, grazie anche al sostegno di D.i.Re-Donne in Rete Contro la Violenza, ha cominciato a viaggiare per la Penisola.

E ora la sesta tappa, a Salerno, grazie alla collaborazione con il Lions Club Branch Salerno Minerva.

“Com’eri vestita?” è un’installazione in cui i vestiti esposti rappresentano simbolicamente quelli indossati durante la violenza subita e sono accompagnati da brevi suggestioni che le donne hanno voluto condividere, raccontando alcuni elementi della loro esperienza. Espone non soltanto la realtà con cui Cerchi d’Acqua entra in contatto ogni giorno, ma anche una delle strade possibili e percorribili verso la libertà. Nasce dal bisogno di scuotere l’attenzione del pubblico e sfatare gli stereotipi sulla violenza sessuale. Troppo spesso infatti, la domanda “Cosa indossavi? Com’eri vestita?“ sottende una sfumatura accusatoria, come a dire “te la sei un po’ cercata…”, puntando i riflettori su chi subisce violenza e non su chi la agisce.

A partire dal 25 novembre – giornata internazionale per l’eliminazione della violenza alle donne – questa mostra, che può essere definita collettiva, frutto del lavoro a più mani di donne che accolgono altre donne, si è messa in viaggio e vuole essere uno spunto per riflettere e parlare di violenza. E per farlo in modo consapevole, rispettoso e dignitoso.

L’evento è patrocinato dal Comune di Salerno Assessorato alle politiche sociali e dalla Fondazione Filiberto e Bianca Menna.

DATE mostra

10-14 Maggio, Sala Conferenze Fondazione Menna in via Lungomare Trieste, 13-Salerno.

Inaugurazione il 10/06 ore 10.00

Orari di apertura al pubblico: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19.30