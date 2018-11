Centenario della I Guerra Mondiale, convegno sabato 1 a Contursi Terme.

Storie di eroi della Prima guerra mondiale. Ventidue, uno per ognuna delle venti regioni d’Italia, uno per le terre irredente, uno infine per gli italiani dell’emigrazione. Furono migliaia gli italiani che tornarono da tutto il mondo per combattere per la loro Patria.

L’Italia l’ avevano conosciuta solo nei racconti dei loro genitori. Eppure sentirono qualcosa che chiamava al ritorno.

Ventidue storie raccontate nel libro “EROI” curato da Emanuele Merlino per le edizioni Idrovolante.

Il libro sarà presentato sabato 1 dicembre alle ore 18,30 nell’aula consiliare del comune di Contursi Terme a cura del Centro di Cultura Popolare per l’Educazione Permanente in un appuntamento dedicato al Centenario della Prima Guerra Mondiale.

All’iniziativa patrocinata dal Comune prenderanno parte insieme al curatore del libro Emanuele Merlino, il dirigente del CCEP UNLA Gerardo Sano, l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Contursi Terme Maria Rosa Altilio, il professore Roberto Parrella docente di Storia Contemporanea all’Università di Salerno ed i Sindaci dei Comuni di Contursi Terme e Montesano Sulla Marcellana Alfonso Forlenza e Giuseppe Rinaldi.