Carrozza soppressa, disagi per viaggiatori su intercity.

Disagi per i viaggiatori, tra i quali turisti stranieri, sul treno 1504 Reggio-Roma, che fa tappa a Napoli. Trenitalia ha soppresso una delle carrozze di I classe dell’ Intercity, ed i viaggiatori, in possesso di biglietti acquistati giorni prima, non hanno trovato più il loro posto.

“Avevo acquistato il biglietto su Internet – racconta un imprenditore di Napoli, salito sul treno a Sapri (Salerno) alle 9.15 – ma ho trovato il posto occupato da una signora, che era stata sua volta spostata dal personale del treno”.

“A Salerno è salito un gruppo di una decina di turisti di lingua inglese, tra i quali una donna incinta, che non riuscivano a spiegarsi che cosa fosse successo. Ci siamo vergognati per l’ accaduto”.

Sulla soppressione della carrozza non sono state fornite spiegazioni ai passeggeri. “Il capotreno ha fatto il possibile per ridurre il disagio – aggiunge l’ imprenditore – ma resta l’impressione negativa, per noi e per gli stranieri, di un treno dove chi ha pagato non trova il proprio posto”. (ANSA)