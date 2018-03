Campania Stories, la Campania del vino si presenta, inaugurazione giovedì 5 alla Reggia di Caserta.

La Campania del vino si presenta alla stampa di tutto il mondo: dal 5 aprile via all’edizione 2018 di Campania Stories, presentazione delle nuove annate dei vini prodotti nelle principali denominazioni della regione alla stampa specializzata nazionale ed internazionale e agli operatori di tutta Italia.

La rassegna, unica anteprima campana, è promossa da Miriade & Partners s.r.l. insieme a 90 aziende partecipanti, Main Sponsor Ais Campania e Media Partner Luciano Pignataro Wine Blog, avrà inizio il prossimo 5 aprile in una location d’eccezione: la Reggia di Caserta, Patrimonio dell’Umanità Unesco, uno dei luoghi simbolo della Campania nel mondo, un incontro inedito tra eccellenze, il vino campano ed il Palazzo Reale di Caserta, obiettivo puntato sulla bellezza del territorio e la qualità delle sue produzioni.

Alle ore 14 visita guidata riservata alla stampa e, alle ore 16, via all’edizione 2018 di Campania Stories, con la presentazione dell’annata 2017 in Campania a cura di Assoenologi. Saranno presenti gli organizzatori Diana Cataldo e Massimo Iannaccone per Miriade & Partners, Luciano Pignataro, media partner della rassegna con Luciano Pignataro Wine Blog, il direttore della Reggia di Caserta Mauro Felicori, il presidente del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Dop Domenico Raimondo, il Presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania Maurizio Petracca, l’Assessore regionale al Turismo della Regione Campania Corrado Matera, il presidente di AIS Campania Nicoletta Gargiulo, gli organizzatori de Le Strade della Mozzarella, Albert Sapere e Barbara Guerra, e gli altri partner dell’evento: Palazzo Caracciolo MGallery by Sofitel, Pasta Armando, Azzurra Comunicazione, AC Ricevimenti, agenzia di viaggi Authentic Journeys, Discoservice Musicheria. Sarà presentato alla stampa nazionale ed internazionale anche uno spaccato dell’eccellenza gastronomica campana, con un aperitivo curato da Rosanna Marziale (Chef Stella Michelin Ristorante “Le Colonne Marziale”) e Franco Pepe (Migliore Pizzeria d’Italia “50 Top Pizza” – Ambasciatore italiano del Gusto). L’evento gode del patrocinio morale dell’Assessorato allo Sviluppo e Promozione del Turismo della Regione Campania.

Dal giorno successivo, venerdì 6 aprile, ci si sposterà presso Palazzo Caracciolo MGallery by Sofitel di Napoli, sede dei tasting per la stampa specializzata e degli eventi dedicati agli operatori. Il 6 aprile si terrà il tasting dei vini bianchi campani, mentre il pomeriggio sarà dedicato alla visita guidata al centro storico di Napoli e ad un esclusivo assaggio presso l’Antica Pizzeria “Da Michele”, luogo simbolo nel mondo della pizza napoletana (Patrimonio dell’Umanità UNESCO). Chiuderà la giornata il primo Campania Stories Party, serata riservata alla stampa e alle aziende nei giardini di Palazzo Caracciolo MGallery by Sofitel. Sabato 7 Aprile sarà dedicato al t asting dei vini rossi campani e alle visite in cantina.

Spazio anche ai seminari-degustazione nell’ambito del cartellone “Campania per tutti!”, i momenti di apertura al pubblico di Campania Stories 2018. Si inizia venerdì 6 aprile, alle ore 17.30, con “La Campania incontra la Borgogna” con la presentazione di “Vini e terre di Borgogna” (ArtevinoStudio Editore) di Giampaolo Gravina e “La chiameremo Vita” (Tullio Pironti Editore) di Franco De Luca, con nove vini in abbinamento (su prenotazione al 347.9904955 o inviando una email a info@campaniastories.com). Sabato, 7 aprile, alle ore 19, presentazione in anteprima del nuovo atteso libro di Marco Ciriello “Un giorno di questi”. Con l’autore, a guidare il laboratorio di degustazione (con dodici vini in assaggio) saranno Paolo De Cristofaro e Mauro Erro (su prenotazione al 347.9904955 o inviando una email a info@campaniastories.com).

La domenica e il lunedì saranno le due giornate dedicate ad operatori e appassionati, i Campania Stories Days (su prenotazione al 347.9904955 o inviando una email a info@campaniastories.com): saranno proposte in assaggio tutte le etichette presentate dalle 90 aziende partecipanti, su due turni d’assaggio al giorno, con postazione riservata e servizio curato dai sommelier dell’AIS Campania. Domenica 8 Aprile i tasting si terranno dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 18 alle ore 20, mentre lunedì 9 Aprile dalle ore 15 alle ore 17 e dalle ore 18 alle ore 20.

L’edizione 2018 si concluderà lunedì 9 aprile, alle ore 20.30, con il Premio AIS #iobevocampano, presentazione e degustazione dei cinque vini selezionati da AIS Campania tra quelli presentati in degustazione dalle aziende, che meglio esaltano e valorizzano cinque piatti che rappresentano il meglio di una delle tradizioni gastronomiche più blasonate del mondo (ingresso libero su prenotazione: info@campaniastories.com).

E sarà proprio l’hashtag #iobevocampano, anche quest’anno, a raccontare Campania Stories nei vari momenti della rassegna, dai tasting ai seminari fino al viaggio nei territori, nelle denominazioni e nelle aziende che, attraverso i loro vini, interpretano l’anima autentica dell’enologia campana.

Tutti gli aggiornamenti su www.campaniastories.com.

