Campagna Nastro Rosa 2018, doppio appuntamento giovedì 25 al Museo di Eboli e sabato 27 al Parco di Velia.

Il Polo museale della Campania, diretto da Anna Imponente, aderisce alla campagna nazionale di prevenzione nella lotta ai tumori al seno con due manifestazioni al Museo archeologico di Eboli e al Parco archeologico di Elea-Velia, diretti da Giovanna Scarano.

Al Museo archeologico di Eboli, giovedì 25 ottobre, ore 10,30, con la LILT- Lega italiana per la lotta contro i tumori, è prevista la relazione “La Prevenzione in Oncologia”, a cura di Anna Maria Cascone, anatomopatologo e medico volontario LILT. Seguirà una visita insieme al direttore alle collezioni del museo, con le testimonianze della storia del territorio della Valle del Sele illuminate, per l’occasione, da fasci di luce rosa. Nell’incontro si porrà l’accento sul mondo femminile nella storia del territorio e sul rilievo della donna all’interno di ogni comunità. InA conclusione si svolgerà un concerto dei giovani musicisti del liceo musicale Pino Daniele con “Una Nota dal Cuore”. Saluti del sindaco Massimo Cariello.

Al Parco archeologico di Elea-Velia ,sabato 27 ottobre 2018, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, la manifestazione “Una, e non solo, giornata in rosa” prevede diversi appuntamenti:

Ore 17.00 – “Il Ruolo della Prevenzione primaria e secondaria nelle neoplasie della sfera genitale femminile” – Antonio Santoriello-responsabile servizio chirurgia senologica-casa di cura Cobellis;

Ore 17.30- “La Bellezza di un racconto tratto da documenti del passato” – Giovanna Scarano, funzionario responsabile del Parco archeologico di Elea-Velia;

Ore 18.00 -“ La Medicina al femminile nella Scuola Medica Salernitana”- Tiziana De Donato, Archivio di Stato di Salerno;

Ore 18.30- Concerto “Note di Donne”- Noris Caserta e Tania Di Giorgio-soprano, Giuseppina Iannotta-pianoforte;

Ore 19.15- “I Sapori della Tradizione-Le Eccellenze del Cilento”- Aziende della filiera Cilento, azienda agricola D’Angiolillo, gelateria Crivella.