Cammarota: Natale senza una iniziativa, dal Comune solo divieti.

“Abbiamo sempre criticato la gestione del decoro e dell’ordine pubblico degli scorsi anni in occasione delle vigilie, ma l’ordinanza di ieri è insufficiente e parziale, e soprattutto non produce iniziative per la città”.

Lo dichiara in una nota l’avv. Antonio Cammarota, Presidente della Commissione Trasparenza, per il quale invece “era necessario individuare zone diversificate, come il Santa Teresa, Piazza Cavour, Piazza della Concordia, Parco Pinocchio, Forte La Carnale, Piazza Gloriosi, dove la musica non infastidisce e può attrarre un pubblico giovane e ordinato”.

“Ma soprattutto occorreva attivare idee e iniziative”, afferma Cammarota, “che dessero il senso della festa e della gioia, come i canti Gospel, attrazioni per il Natale dei bambini, rappresentazioni teatrali in strada, i rioni in festa, organizzate dall’amministrazione di concerto con i commercianti e le categorie produttive”.

“Come al solito”, conclude Cammarota, “questa città non ha respiro e non sa pensare in grande perché non sa pensare insieme”.