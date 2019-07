Calici di Stelle, appuntamento a Ravello il 12 agosto.

Un viaggio sensoriale tra vino, stelle, musica e cibo, dove il turista e gli appassionati del vino riscopriranno le bellezze paesaggistiche e storiche della città di Ravello.

Una passeggiata di emozioni che percorre la strada nobile dei grandi alberghi di Ravello, dall’Auditorium all’aperto alle spalle del Duomo, a Via San Giovanni del Toro, per arrivare nell’omonima piazzetta per poi proseguire nell’incantevole e panoramica via Santa Margherita fino a giungere in Piazza Fontana Moresca.

Parteciperanno le più importanti cantine del territorio campano e della Costiera Amalfitana, le Donne del Vino, i Consorzi Tutela Vini Sannio, del Vesuvio e quello del Vita Salernum Vites con il coordinamento dell’AIS della Costiera Amalfitana accompagnate da un percorso degustativo preparato dagli chef degli Hotel Bonadies, La Moresca, Parsifal, Belmond Caruso, Palazzo Avino, Villa Fraulo, Villa Maria, i prodotti tipici del Caseificio Staiano e della Tramontina, dell’Antico Forno Carrieri, le prelibatezze dei maestri delle più storiche pasticcerie campane Scoprire i sapori sanniti attraverso una selezione di tipicità del brand Sannio Autentico e quelli della Costiera Amalfitana del Consorzio limoni Costa d’Amalfi.

Si ascolterà musica passeggiando tra le viuzze, il belvedere e le piazzette della zona alta di Ravello, sarà possibile osservare le stelle con una illustrazione guidata del Centro Astronomico Neil Armstrong di Salerno.

Chiuderà la serata sotto la magia delle stelle un coinvolgente concerto di Raoul & Swing Orchestra nella suggestiva cornice di Piazza Fontana Moresca. Un incantevole mix di suoni, sapori e profumi dove il viaggiatore verrà catturato in un’atmosfera magica che solo Ravello può regalare.

PER INFO SULL’EVENTO TEL. Tourist Office tel. +39.089857096 – +39.3286503907