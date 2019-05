Baby for Dance ..la danza del domani! Piccoli danzatori e grandi maestri domenica 12 al Centro Sociale.

Giovanissimi danzatori animeranno il Centro Sociale di Salerno domenica 12 maggio, in occasione della seconda edizione del concorso e stage di danza “Baby for dance…la danza del domani!”

Gli allievi e appassionati dell’arte tersicorea under 14, provenienti da diverse regioni italiane, avranno la possibilità di confrontarsi e misurarsi con un’esperienza che arricchirà la propria formazione nei diversi stili di danza.

L’evento, interamente dedicato ai più piccoli, diretto da Carmine Landi, offrirà agli allievi l’occasione di prendere parte alle lezioni con i maestri di chiara fama televisiva e teatrale: KRISTINA GRIGOROVA classico, OLIVIERO BIFULCOmodern, ALESSIA LANDI jazz funk.

La seconda parte della giornata sarà invece dedicata al Concorso Nazionale di danza, i partecipanti potranno provare l’emozione di esibirsi al cospetto della giuria composta dai celebri maestri: BILL GOODSON, KRISTINA GRIGOROVA, OLIVIERO BIFULCO, SHAKE dei Modulo Project

Il Concorso è articolato nelle Sezioni di danza: CLASSICA e NEOCLASSICA, CONTEMPORANEA, MODERNA e SPECIAL SHOW.

La competizione, riservata a SOLISTI, PASSO A DUE/TRIO, GRUPPI è suddivisa in quattro categorie: LITTLE (fino a 7 anni compiuti); BABY (da 8 a 9 anni compiuti); CHILDREN (da 10 a 12 anni compiuti); JUNIOR (da 13 a 14 anni compiuti).

La kermesse mette in palio premi non in denaro, del valore di oltre 50.000 Euro. I primi tre classificati di ogni sezione e categoria, saranno premiati con coppa e borse di studio, dal quarto classificato in poi saranno premiati con borse di studio.

Il Trofeo “BABY FOR DANCE” verrà assegnato alla coreografia, indistintamente da sezione e categoria, con il totale dei voti più alto in assoluto. Nelle diverse categorie, saranno assegnate le medaglie “TALENTO” e i premi speciali:“MUSICALITÀ”, “ENERGIA”, “INTERPRETAZIONE”, “INNOVAZIONE”, “PRESENZA SCENICA”. Il coreografo con la coreografia avente il voto di categoria più alto, sarà premiato con la targa “TOP CHOREOGRAPHER”.

Tutti gli iscritti della categoria LITTLE saranno premiati con la medaglia “GIOVANE PROMESSA”. Alle scuole iscritte nelle diverse categorie sarà assegnato il premio “PERFORMANCE”. Tutte le scuole riceveranno l’Attestato di Partecipazione firmato dai maestri in giuria.

Partner dell’evento: Micro & Mega Fotografie – Pisa; Dada marketing e comunicazione – Salerno

Media partner: Radio Bussola 24 diretta da Teodoro Maffia