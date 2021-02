Assoluzione di Luigi Criscuolo dopo dieci anni di calvario giudiziario, soddisfazione di Angelo Rispoli: “Non è giusto prendersela con i dipendenti comunali”.

“L’assoluzione di Luigi Criscuolo è positiva per il Comune di Salerno. Come sindacato, non possiamo fare altro che apprendere con soddisfazione questa notizia. Tuttavia, Criscuolo, nelle dichiarazioni rilasciate, ha sparato nel mucchio, prendendosela con alcuni agenti della polizia municipale di Salerno. Capisco lo stato d’animo di una persona uscita da un calvario giudiziario dopo 10 anni, ma non è giusto prendersela con i dipendenti comunali che, preciso, eseguono le mansioni dei propri superiori”.

Così Angelo Rispoli, segretario generale della Csa provinciale, interviene sull’intervista rilasciata da Luigi Criscuolo dopo l’assoluzione dall’accusa di corruzione per l’inchiesta della truffa sui loculi al cimitero di Salerno. “Sono contento che Criscuolo ne sia uscito pulito. La sua vittoria è la vittoria di tutti i dipendenti pubblici, tra l’altro è stato ed è un rappresentante sindacale dei dipendenti del Comune di Salerno. Ma attaccare facendo generalizzazioni non va bene. Tuttavia, capisco e spero vivamente si possa voltare finalmente pagina. Ora la mia solidarietà è rivolta a tutti gli altri dipendenti che, come Criscuolo, si trovano indagati per reati che non hanno commesso, come ad esempio i colleghi tecnici comunali in questi giorni destinatari di provvedimenti di avviso di garanzia. La giustizia farà il suo corso, ne sono sicuro”.