Assistenza infermieristica medicina penitenziaria, Asl Salerno precisa.

In riferimento alle notizie circolate a mezzo stampa circa l’utilizzo della graduatoria formata a seguito della manifestazione di interesse per infermieri da assegnare alla Medicina Penitenziaria, l’Asl Salerno intende fornire le seguenti precisazioni:

Si conferma, preliminarmente, che per nessuno degli infermieri reclutati a seguito della manifestazione di interesse per la Sanità Penitenziaria è stata fatta l’assegnazione a una diversa struttura aziendale.

Per risolvere nell’immediatezza una criticità imprevista, che rischiava di compromettere l’erogazione dei servizi alla popolazione, sono stati temporaneamente impegnati presso il Distretto di Salerno, in via del tutto provvisoria e per la durata di un solo mese, due operatori reclutati nella suddetta graduatoria.

Tali operatori hanno sottoscritto, comunque, il contratto per l’assegnazione alla Sanità Penitenziaria, ove transiteranno regolarmente alla scadenza dei trenta giorni.