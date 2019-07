Arena del Fuenti, sold out anche Servillo & Avitabile venerdì 26.

E’ sold out anche il quarto appuntamento con la musica all’Arena del Fuenti di Vietri sul Mare nell’ambito della rassegna “Passaggio a Sud-Ovest”, che ha la direzione artistica di Peppe Servillo e Michelangelo Busco. E sarà proprio Peppe Servillo, voce degli “Avion Travel”, lo special guest del concerto “Acoustic World”, che lo vede esibirsi – evento più che raro – insieme ad Enzo Avitabile venerdì 26 luglio 2019.

Peppe Servillo, cantante, attore e compositore, classe 1960, dopo una breve ma intensa esperienza di teatro con il fratello Toni, si avvicina alla musica come autodidatta e debutta nel 1980 con gli Avion Travel, di cui è da allora cantante e frontman; nel 1987 il gruppo vince il Festival di Sanremo Rock grazie al brano “Sorpassando”, guadagnandosi in altre edizioni successive il Premio Speciale della Giuria di Qualità e la Targa Tenco. Autore di canzoni interpretate da cantanti icona della musica italiana, come Fiorella Mannoia e Patty Pravo, concretizza la collaborazione con Lilli Greco, già produttore di Conte e De Gregori.

Enzo Avitabile, cantante, compositore e polistrumentista, ha nel sangue il Neapolitan Sound che ha abilmente rivisitato alla ricerca di un suono inedito, originale, vitale, contaminato dalle sue esperienze di studio, fatte di conservatorio, musica pop e ritmo afro-americano. Vincitore di due David di Donatello, ha collaborato con artisti pop e rock di tutto il mondo, da James Brown a Tina Turner, a David Crosby. In “Acoustic World – Passaggio a sud-ovest” la sua voce inconfondibile e graffiante, lo vede cimentarsi con arpina, fiati e tamburo. In scena anche Gianluigi Di Fenza, chitarra ed elettronica e Emidio Ausiello alle percussioni. Inizio spettacolo ore 21,00. Info e prenotazioni: 089 210653 – 351 1575445.

Arena del Fuenti, S.S. 163 Amalfitana – Vietri sul Mare

Info e prenotazioni

arena@giardinidelfuenti.com

+39 351 1575445

+39 089 210653

INIZIO SPETTACOLI

ore 21,00

PARCHEGGIO GRATUITO