Approvato progetto Distretto Turistico Costa d’Amalfi.

Invitalia l’agenzia nazionale per lo sviluppo e l’impresa, ha approvato il contratto di sviluppo proposto dal Distretto Turistico Costa D’Amalfi composto da 55 imprese che agiscono in sinergia per promuovere il marchio “Iamalficoast”, al fine di migliorare l’offerta turistica in Costiera Amalfitana.

“Direi unico esempio di aggregazione pubblico privato in un territorio che ha sempre fatto del “Campanilismo becero”. Sono queste le parole del Sindaco di Minori Andrea Reale che si complimenta con le Municipalità della Costa D’Amalfi che hanno creduto e sostenuto la costituzione del Distretto Turistico e accompagnato la Rete imprenditoriale che con coraggio e determinazione ha intrapreso investimenti rilevanti e necessari per lo sviluppo economico dell’intera Costa .

Aumento dei posti di lavoro , destagionalizzazione dei flussi turistici, ampliamento dell’offerta turistica , sono solo alcuni degli obiettivi che il distretto si prefigge di raggiungere.

Un lavoro di sinergia imprenditoriale per sfruttare le risorse Regionali, Nazionali ed Europee con intelligenza.

Un grazie al Presidente del Distretto Andrea Ferraioli, alla Regione Campania e a Invitalia che hanno creduto in questo progetto; e a tutti i Tecnici che con pazienza hanno lavorato sodo per concretizzare quest’opportunità.

Andrea Reale