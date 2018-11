Antologia Centrifuga, appuntamento con la Danza al Teatro del Giullare.

Sabato 1 e Domenica 2 Dicembre 2018 è protagonista la danza al Piccolo Teatro del Giullare.

In scena il progetto…

ANTOLOGIA CENTRIFUGA

concept e coreografia: ANNALISA DI MATTEO e LUCA DELLA CORTE

Note di regia :

La parola antologia rimanda al concetto di raccolta, di scelta. È una parola che determina un’azione, un processo, un movimento che dal fuori porta al dentro. Anche il corpo, come l’antologia, raccoglie e

stratifica, opera scelte, ma riesce anche a diffondere dal dentro al fuori, lasciando quei residui che testimoniano il già vissuto.

Antologia centrifuga nata come sintesi di due precedenti studi – Terzo Grado (di Annalisa Di Matteo) e Hotel Nymphia (di Luca Della Corte) – rivela alcune di queste azioni residuali, di frammenti che si

assemblano in maniera inedita rivelando legami sottili.

Cast :

L. Della Corte, A. Di Matteo, G. Loffredo, S. Manfredi, M. Pisano, N. Prisco

Date :

Sabato 1 Dicembre, ore 21.00

Domenica 2 Dicembre, ore 18.30

Ingresso: € 10,00

Info e prenotazione:

334.7686331 | 089.220261 | info@piccoloteatrodelgiullare.eu

www.piccoloteatrodelgiullare.eu