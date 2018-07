Ancora un concerto pianistico di rilievo internazionale a Palazzo Mezzacapo a Maiori.

Pianisti di rilievo internazionale continuano ad avvicendarsi per il 23° Amalfi Coast Music & Arts Festival. Hong Xu, riconosciuto come uno dei migliori pianisti cinesi della sua generazione, e l’americano Thomas Lymenstull, regolarmente in scena dagli Stati Uniti all’Estremo Oriente, sono i protagonisti del nuovo recital del festival organizzato dal Center of Musical Studies di Washington, in programma lunedì 23 luglio, a Palazzo Mezzacapo di Maiori (ore 21, ingresso libero).

Lodato dal New York Times per la sua tecnica brillante, Hong Xu ha tenuto concerti sotto la guida di direttori del calibro di Vladimir Ashkenzy, Mikhail Pletnev, Hans Graf, solo per citarne alcuni, e con orchestre di fama mondiale come la London Philharmonic Orchestra, la BBC Symphony Orchestra, la Russian National Orchestra, la Hong Kong Philharmonic Orchestra. Si è esibito nelle più importanti sale da concerto tra cui la Weill Recital Hall della Carnegie Hall di New York, il Terrace Theater del Kennedy Center di Washington, l’Opera di Pechino. Appassionato di musica contemporanea, ha eseguito opere di Rzewski – che per lui ha scritto “Rubinstein in Berlin” nel 2008 – e di altri compositori americani come Bolcom, Corigliano, Rochberg.

Thomas Lymenstull ha suonato in tutti gli Stati Uniti, in Giappone e in Cina, anche per importanti emittenti radiofoniche. Vincitore di numerosi concorsi nazionali ed internazionali, si è esibito con il celebre Kronos Quartet, la Los Angeles Chamber Orchestra, e con altre formazioni orchestrali. Ha viaggiato molto in Cina per incontrare compositori e fare ricerche sulla musica pianistica cinese. Rinomato docente, presso l’Interlochen Arts Academy ha creato uno studio per giovani talenti del pianoforte da tutto il mondo. Ha, inoltre, tenuto masterclass in Cina, Giappone, Corea, a Singapore, Taiwan, in tutti gli Usa, e nel 2014 ha insegnato allo Shanghai International Piano Festival.