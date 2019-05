Anche il premier Conte ed il ministro centinaio al Food Park del Tuttofood di Milano.

Il Food Park, lo stand che ha rappresentato sei aziende meridionali di eccellenza, dal 6 al 9 maggio è stato visitato da oltre tremila persone, tra cui il premier Conte e il ministro Centinaio

Si è conclusa con un grande successo la partecipazione di Food Park a TuttoFood Milano, la fiera internazionale del B2B dedicata al food & beverage. Lo stand dedicato a sei aziende meridionali di eccellenza, tra cui ben tre salernitane, Molini Pizzuti, Carbone e Suprema; poi una pugliese, Caronte; e due napoletane, Pastificio Antiche Tradizioni di Gragnano ed Euroiovine, è stato visitato da circa 3mila persone, tra cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Ministro delle politiche agricole alimentari Gian Marco Centinaio.

Durante i quattro giorni di esposizione, al Food Park si sono alternati in uno spettacolare showcooking, circa 50 ospiti tra pizzaioli provenienti da tutta Italia e chef.

Le materie prime proposte dalle aziende sono state il vero fulcro dell’evento: farine, conserve di pomodoro, mozzarella di bufala, olio extravergine di oliva e tanto altro.

Tra i prodotti che hanno riscosso maggiore successo e curiosità tra i visitatori e gli chef, ci sono state sicuramente le conserve proposte dell’azienda Carbone di San Valentino Torio. L’impresa salernitana, che esporta in tutto il mondo, è nota per la lavorazione del pomodoro giallo. Da sedici anni, quando ancora nessuno credeva in queste varietà di pomodoro e pomodorini, Michele Carbone, patron dell’azienda, ha investito sulla produzione di conserve e su questo prodotto in particolare, divenendone il leader nel settore.

La particolarità nella lavorazione, diversa da tutte le altre, ne ha fatto nel tempo un prodotto unico e che riscuote notevole successo tra gli addetti ai lavori e tra i consumatori. Altra peculiarità dell’azienda è nel suo motto: “dal seme al buccaccio, il buono che si vede”. È stata infatti abbandonata la classica confezione in latta, per tornare a quella in vetro, il buccaccio dei tempi andati, così da consentire di vedere ciò che si andrà poi a mangiare.

Tra gli altri ospiti di spicco del Food Park, uno dei principali rappresentanti della nuova generazione di pizzaioli napoletani, Salvatore Lionello; ma anche uno dei padri della tradizionale pizza napoletana, Antonio Starita. E ancora, l’imprenditore e ormai food influencer Vincenzo Falcone con il suo “team Delicious”; Eros Buratti, famoso affinatore di formaggi verbanese; e Rodolfo Molettieri, maestro panificatore recentemente vincitore di una puntata di Pizza Hero, il programma di Gabriele Bonci. Per i quattro giorni hanno fatto inoltre da “padroni di casa” i resident pizza chef salernitani Saverio Miranda e Fabio Di Giovanni.