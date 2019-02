Ambulanze, la direzione del Ruggi precisa: direttiva vigente da sempre.

In relazione all’articolo di stampa “Salerno: caos sosta in ospedale, ambulanze parcheggiate in strada”, in cui si addebita all’Azienda Ospedaliero Universitaria una “recente disposizione con cui i mezzi del 118 (ovvero le ambulanze delle associazioni di volontariato) che raggiungono il Pronto Soccorso del nosocomio una volta trasportato il paziente in ospedale devono parcheggiare all’esterno della struttura”, si specifica che tale direttiva è sempre stata esistente.

Così come le auto private che effettuano l’emergenza devono recarsi al parcheggio subito dopo aver consegnato la persona bisognosa di cure, anche le ambulanze di volontariato devono liberare il perimetro del Ruggi non appena terminato il loro intervento. Non si comprende d’altronde, il motivo per cui tali mezzi di soccorso dovrebbero sostare nell’area ospedaliera invece di tornare alla loro sede per continuare il loro lavoro e/o attendere le indicazioni del 118.